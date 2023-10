En Acapulco, barricadas, guardias; “eso no lo había visto”: Añorve

En Acapulco, Guerrero

Ante los temores que prevalecen en ciertas zonas de Acapulco tras el paso del huracán Otis, los habitantes de las colonias populares armaron “grupos de autodefensa” e instalaron barricadas para protegerse de la rapiña y la inseguridad.

Así lo reiteró el coordinador de los senadores del PRI y expresidente municipal de Acapulco, Manuel Añorve, quien señaló a La Razón que, sin descalificar el trabajo que realizan el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, para responder a la crisis, en los hechos están rebasados.

Apuntó que la inseguridad, el abasto de agua potable, alimentos y combustible, y el posible brote de enfermedades, como cólera y dengue, tienen colapsado al puerto.

Agregó que, pese a los esfuerzos de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Acapulco seguía sin luz y eso incrementa la inseguridad, lo que ha llevado a la población a instalar barricadas en colonias populares y a realizar vigilancia hasta por turnos.

“Claro que se ha incrementado (la inseguridad) y, ¿qué ha hecho la sociedad? Organizarse con barricadas en las colonias. Pongo el ejemplo de Hogar Moderno; tienen barricadas, se organiza la gente por turnos y queman basura o leña para estar cuidándose, ante la oscuridad total, de la delincuencia organizada, que está metiéndose a robar en casas habitación.

“En muchos condominios se han organizado los condóminos para hacer guardias y cuidar su patrimonio. Barricadas en Acapulco yo no las había visto en mi vida, en varias colonias en Acapulco: Colonia Hogar Moderno, hacia avenida Pie de la Cuesta, donde estaba antes el Diario 17; ya no existe, pero todo mundo lo ubica en Acapulco y Guerrero. Barricadas entre Ejido y avenida Pie de la Cuesta”, detalló.

El senador por Guerrero sostuvo que la población tomó la decisión de armar sus propios grupos de autodefensa para evitar que les roben lo que les quedó, porque, reveló, “ha habido hasta violaciones por parte de la delincuencia organizada”.

Explicó que se refiere a la delincuencia común organizada, que ahora se dedica a robar las viviendas y ante la cual se defienden los acapulqueños, organizándose con barricadas. “Como dice la población que se está resguardando: ‘lo que no me quitó el Otis me lo quieren quitar los delincuentes’”, comentó.

Pobladores hicieron guardias detrás de una barricada para proteger sus casas de los ladrones. Foto: Reuters

Añorve Baños demandó al Gobierno federal que convoque a las principales tiendas de autoservicio para pedirles que reabastezcan sus tiendas en el puerto, aunque reconoció que se les tiene que ofrecer garantías de seguridad.

Dijo que también se tiene que garantizar el funcionamiento del sistema bancario, porque no hay productos, pero tampoco dinero, ya que se robaron hasta los cajeros automáticos.

“No solamente la zona hotelera, también las colonias. El problema es el abasto; aunque tengas dinero, no puedes ir a comprar. Otro llamado al secretario de Hacienda, que le dé seguridad al sistema bancario, porque se robaron hasta los cajeros automáticos. Entonces, aunque hoy fue quincena y puedes cobrar, pues cómo sacar dinero; mucha gente vive al día o si puede tener dinero y buscar algo para comer o irse a Chilpancingo, no pueden, porque no tiene recursos, no hay sistema bancario”, expuso.

El político guerrerense hizo este llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que atienda con urgencia la crisis en el puerto, porque enfatizó que, como parte del problema de desabasto de combustible, ya hay incluso casos de huachicoleo. “No hay el suficiente abasto de gasolina. Hasta el día de hoy (lunes) en la mañana, en algunas gasolineras había huachicol, salvo las de la Costera; ya había Guardia Nacional poniendo orden, pero las de las colonias populares, está la gente desesperada”, remarcó.

Familias piden búsqueda aérea de tripulantes

Familiares y amigos de trabajadores de las embarcaciones “Tiger” y “Torbillón” que estaban atracadas en la zona naval demandaron a las autoridades llevar a cabo la búsqueda aérea de ellos, quienes desaparecieron luego del paso del huracán Otis, la semana pasada.

Los inconformes se apostaron en la Glorieta de la Diana en el puerto, con pancartas donde se leía: “Busco a mi esposo Pedro Espinoza García. Ayuda. Sus hijos y familia lo esperamos. Necesito gasolina”.

Pedro Espinoza Vargas, padre de Pedro Espinoza, declaró: “Lo que pedimos es que haya una búsqueda aérea. Hay muchos familiares que andan buscando en las lanchas, pero la visibilidad es muy poca, se necesita una búsqueda aérea”.

En tanto la esposa del capitán “Tiger”, Lizbeth Piedra Sánchez, consideró que las autoridades podrían ayudarles también con combustible para las lanchas que se han abocado a la búsqueda de los empleados de los yates que desaparecieron tras el fenómeno meteorológico.

Ayer, por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, a llevar a cabo concluir el censo de las embarcaciones hundidas, así como determinar si hay personas que pudieran estar entre los restos de las mismas.

Debido a la escasez de agua, pobladores de Acapulco han recurrido a utilizar el río de la Sabina para lavar ropa y bañarse. Foto: Cuartoscuro

Malestar por lenta llegada de ayuda, disputas y hasta reventa de agua

Entre gritos, jaloneos y empujones, decenas de familias en Acapulco se pelean por una despensa o por un litro de agua, debido a que no llega suficiente ayuda, y la poca que hay no alcanza para todas las personas damnificadas.

En colonias aledañas al puerto crece el malestar de la gente por la falta de apoyos de las autoridades, pues a cinco días del impacto del huracán, apenas un camión de la Marina y organizaciones civiles llegaron a la colonia Luis Donaldo Colosio a entregar despensas.

“Hemos podido sobrevivir con el apoyo de los familiares que tenemos de otras partes, porque como han podido nos regalan cosas para comer”, dijo Aurora Galeana, habitante del lugar.

Apenas llegó el camión de la Marina y cientos de personas se arremolinaron en el lugar para recibir un apoyo, lo que generó algunos conflictos, ya que la gente comenzó a meterse, lo que molestó a la multitud, que empezó a gritar y empujar. “Esto no alcanza, somos miles de damnificados, queremos comida y agua”, se escuchó entre la gente.

Isaí Orozco, vecino del lugar, comentó a este diario que el camión de la Marina es la primera ayuda que llega desde que pasó el huracán, debido a que la presidenta municipal o alguna otra autoridad no ha llegado para revisar la zona, ver los daños o levantar un censo de damnificados. Añadió que su colonia no se salvó de los saqueos y por eso les preocupa que el poco alimento que quedó, se acabe en unas horas.

Las despensas que llevaron las Fuerzas Armadas no fueron suficientes para toda la gente formada; por ello, en cuanto se terminaron, comenzaron los reclamos para la presidenta municipal y demás autoridades, pues aseguran se han tardado en enviar ayuda.

Molesta, Sandra Luz reprochó la falta de acción, pues aseguró que “no basta que nos traigan una camionetita con pequeña ayuda, porque eso no va a servir de nada. La gente está muy agresiva y no hay control; necesitamos agua; ya basta de darnos poco”, mencionó.

Otro factor del enojo social es la falta de recolección de basura, pues los desperdicios y animales muertos mantienen un clima pestilente en todo el ambiente. “Huele muy mal, queremos pensar que son perros muertos que están debajo de los escombros, pero en la mañana sacaron de esta calle a una persona que estaba debajo de toda la montaña de cascajo; entonces, quién sabe”, dijo una habitante.

“No han venido a recoger la basura, es una peste; necesitamos que se la lleven porque lleva días en la calle y hay debajo de los escombros perros muertos. Huele muy mal y los niños la están oliendo en todo momento esa peste”, expresó una vecina de la colonia Luis Donaldo Colosio.

En la zona cero es tanta la necesidad, que se han visto conflictos hasta por una botella de agua. En la costera Miguel Alemán, dos jóvenes fueron hasta Chilpancingo a surtirse de botellas de agua para revenderlas.

Personal del Ejército distribuye comida, ayer. Foto: Especial

“Llévelas, son dos por cien pesos, están más baratas que en otro sitio; además, ya no va a encontrar, aproveche”, gritó el vendedor. Una vecina del lugar llegó a pedirle de regalo una botella, ya que tenía sed, lo que detonó un conflicto con el vendedor, quien defendió su mercancía al ver que se la querían llevar. Incluso, momentos después llegó una trabajadora de la Secretaría de Bienestar a comprarle las botellas para la señora, pero ya no quiso venderlas.

En la colonia Costa Azul, la gente espera tres horas para poder llenar sus garrafones de agua, que son abastecidos por personal de la Marina, quienes llegaron con una planta tratadora para ayudar a los habitantes. “Al menos ya tenemos un poco de agua, al menos vamos a beber algo y olvidamos la comida un ratito. Si nosotros estamos mal, imagínese las personas que están en el cerro, ellos ni salir han podido y se han de estar muriendo de hambre”, comentó una mujer que esperaba en la fila.

A cinco días del impacto del huracán en Guerrero, todavía se puede ver a personas sacando cosas de los pocos comercios que están en pie; algunos hasta con pistola llegan a los sitios, ahora a robarse lo que quedó, como anaqueles, rejillas y hasta sillas o mesas.

Denuncian sesgo en el censo de damnificados

El huracán Otis no sólo dejó a los habitantes de la costa de Guerrero bajo escombros y lodo, sino también en la incertidumbre de no saber qué ocurrirá con su patrimonio y con su vida.

Aunque avanza el censo a los damnificados para dimensionar la tragedia, comienzan a surgir señales de manipulación y sesgo en este listado.

Un habitante del Cerro del Fortín, en Coyuca de Benítez, comentó a La Razón que el delegado de su colonia se ha encargado de que el censo sólo sea para “las casas que quieren”.

Él asegura haber sido excluido del recorrido hecho por las autoridades y ahora no sabe qué hacer; si esperar o ir a buscarlos para que también lo tomen en cuenta.

Además, Estefanía estuvo ayer en Coyuca de Benítez, en donde, junto con Acapulco, la Secretaría de Bienestar ha censado más de 20 mil viviendas y negocios para cuantificar los apoyos que necesitará la población. Una de las casas visitadas fue la de su suegra, donde los daños fueron “menores”, contó a este medio en una breve llamada.

Una camioneta que al parecer quedó afuera evitó que ramas y la mitad de un poste que se partió destruyera la vivienda, en la que los daños más bien fueron producto de anegaciones que echaron a perder un refrigerador, camas y una sala que intentan salvar con las patas hacia arriba para que le pegue el sol, que ha vuelto a salir.

En el censo, las personas únicamente proporcionan sus datos personales a los Servidores de la Nación, de los que hasta este domingo se habían desplegado más de mil 600.

Luego de enlistar todo lo que perdieron, en las viviendas o lo que queda de ellas se pega una estampa para certificar que el gobierno los ha visitado y se les entrega un folio que más tarde servirá para un canje, cuando se determinen los apoyos que se darán.

Habitantes caminan por las calles del centro de Acapulco, ayer. Foto: Cuartoscuro

“El de enfrente no estaba, a ese sí se le cayó todo porque su techo era de las láminas amarillas”, señaló Estefanía, al referirse a uno de los vecinos de su suegra, quien no pudo ser consultado porque decidió salirse al día siguiente y no se sabe si se fue a un refugio o con otros familiares, como varios han optado.

De acuerdo con el registro de personas que se encuentran en refugios temporales dispuestos por el Gobierno de Guerrero y Protección Civil de la entidad, de las dos mil 158 personas que llegaron a solicitar asilo, permanecen mil 847 en ellos, y el único despliegue de personal que reporta Bienestar para el levantamiento del censo es en casas y negocios, pero no en estos albergues.

El diputado federal Pablo Amílcar Sandoval dijo ayer, sin embargo, que la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, le aseguró que habrá más censos y que se instalarán módulos para que acudan quienes no se encontraban en sus domicilios.

CRISIS DE DESAPARECIDOS. En la entidad, sin embargo, hay otro tipo de personas afectadas por la tragedia que acarreó el huracán Otis. Se trata de quienes aún desconocían el paradero de sus familiares, a cinco días de que el meteoro azotó la costa.

Los grupos de WhatsApp que formaron habitantes para ayudarse entre sí, siguen inundados de fotografías de personas desaparecidas.

Eneyda ha pasado los últimos días ayudando a otra mujer que busca a su madre, la señora Edelia Moyado Díaz, que se encontraba en la Ampliación San Isidro y de quien comparte una fotografía con el mensaje: “Extraño madre escuchar tu voz, tengo fe en Dios que estás bien, espero pronto comunicarme contigo”.

Otro caso es el de Angélica Delgado, quien radica en Jalisco y busca a sus hermanos Guillermo y Fernando; a su tía Pina Mena y sus primos Edwin y Naty, con quienes no ha podido contactarse desde el día de la tragedia. Historias como éstas se replican en las redes, sin que hasta el momento haya respuestas.

Activan alerta por dengue y otras enfermedades...

El médico Ariel Montemayor indicó que este es el momento para prevenir una ola de enfermedades, como el dengue, tras el paso del huracán Otis en Guerrero. “Desde este momento se deben prender las alertas; la mejor manera de evitar una epidemia por dengue es la prevención, teniendo en cuenta que Guerrero ya era un estado con un alto número de contagiados por dengue”, comentó.

Entrevistado por La Razón, el especialista enfatizó que “no se trata de sensacionalizar, pero sí de prevenir; son situaciones que vienen en cadena; por ello, es necesario que la población se mantenga alerta de la propagación de mosquitos que pueden transmitir la enfermedad”.

Dijo que la enfermedad del dengue que no es grave, si se detecta a tiempo, incluso “se puede atender en casa, con vida suero oral y paracetamol, y el enfermo debe guardar reposo, mientras que en el caso del dengue grave y con signos de alarma se debe de atender de forma inmediata en hospitales o unidades de salud, por la sintomatología, que agrava con rapidez al paciente”.

Asimismo, el médico invitó a la población a sumarse a los trabajos de prevención de esta enfermedad.

Señaló que “es importante mantener los espacios de convivencia limpios, el patio sin cacharros y limpio de vegetación, así como acudir al médico inmediatamente que tengan sintomatología o estén enfermos”.

El fin de semana pasado, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Emmanuel Reyes, advirtió de un posible brote de dengue en Acapulco y las zonas aledañas afectadas por el huracán Otis y dijo que se debe prever un panorama peor, ya que, aunado a los daños a su patrimonio, la población podría ser víctima de enfermedades infecciosas como el dengue.

“En la semana tendremos un foro sobre el dengue, es un problema en varios estados de la República, hay un brote de dengue y hay que reconocerlo, pero este problema se va a agravar en Guerrero, que de por sí ya lo tenía.

“Hay que actuar urgentemente para atender a la población, es lamentable, porque los afectados de por sí ya tienen los estragos y a eso súmale una epidemia de dengue, sería grave, por eso es mejor encender las alertas”, dijo Reyes.

Brigadas de Servidores de la Nación acuden casa por casa, el domingo. Foto: Especial

Ajustan a la baja cifra de defunciones: son 46

Los gobiernos federal y estatal ajustaron ayer la cifra de personas fallecidas a 46 —tres de ellas extranjeras—, y a 54 la cantidad de desaparecidas por el paso del huracán Otis en Guerrero, e informó que han sido censadas hasta ahora 20 mil 971 viviendas afectadas en Acapulco y Coyuca de Benítez, mientras que el servicio eléctrico estará restablecido al 100 por ciento para este martes en el puerto.

En el Centro de Mando instalado en la Base Naval de Acapulco, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, señaló anoche que, con base en datos de la Fiscalía de Justicia del estado, se tiene confirmado el deceso de 36 hombres y 10 mujeres, así como tres masculinos de nacionalidad extranjera. Agregó que 18 cuerpos han sido entregados a sus familiares.

Por la mañana, la fiscal de justicia de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, se enlazó a la conferencia que encabeza el l Presidente Andrés Manuel López Obrador, y en ese momento precisó que eran 45 fallecidos, contra los 48 que se dieron a conocer el domingo.

Añadió que tres de los fallecidos son extranjeros residentes, un estadounidense, cuyo cuerpo ya fue entregado a sus familiares; otra británica y una canadiense cuyos cadáveres no han sido reclamados , pero que ya se pidió a la Cancillería gestione con esos países la entrega.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, indicó que se ha avanzado en el levantamiento de los censos casa por casa, donde hasta ayer en la noche se tenía un registro de 20 mil 971 viviendas dañadas, pérdida de enseres, de cultivos y ganado en zonas rurales, así como pequeños y medianos comercios de Acapulco y Coyuca.

En ese sentido, el Presidente López Obrador instruyó que se adelanten los apoyos bimestrales de los programas de bienestar a la gente afectada de esos municipios: adultos mayores, becarios, jóvenes, personas discapacitadas y mujeres embarazadas, “a ver si lo podemos hacer esta misma semana”.

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, dio a conocer que, como parte del Plan Marina, se han realizado 22 vuelos de ambulancias, nueve para transporte de despensas y 24 vuelos logísticos; se logró el rescate de 23 personas, 10 cuerpos recuperados y hay un censo de 29 embarcaciones hundidas.

Subrayó que el aeropuerto internacional ya opera hasta cierto punto normal, y se prevé que el miércoles sea restablecida al 100 por ciento la energía eléctrica para realizar operaciones de vuelos nocturnos.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, agregó que se tienen dos cocinas y cinco comedores comunitarios que han entregado 14 mil 902 raciones calientes, y a partir de este lunes se tendrán cinco cocinas más; mientras que la Guardia Nacional realiza patrullajes nocturnos y ya tomó la seguridad de 78 estaciones de gasolina, cinco grandes bodegas, la central de Abasto y 10 centros comerciales, para reactivar la cadena de suministro.

Guillermo Nevárez, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Distribución, aseguró que anoche quedará electrificado 90 por ciento del área del puerto de Acapulco, y se prevé que para este martes se restablezca al 100 por ciento todo el servicio de energía.

Vamos a poner a Acapulco de pie, “me canso ganso”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que el próximo miércoles dará a conocer la primera etapa del plan integral para la reconstrucción en Guerrero, luego del paso devastador del huracán Otis, y advirtió que “me canso ganso” que se pondrá de pie a Acapulco.

Anunció que este martes acudirá de nuevo al puerto devastado por el fenómeno meteorológico la semana pasada, para sostener una reunión con su equipo de trabajo con el fin de revisar los avances en las acciones de reconstrucción y los apoyos brindados a los damnificados.

“Decir que vamos a poner de pie a Acapulco. Me canso ganso”, declaró al tiempo de recordar en el caso de la construcción: “¿Qué, no hicimos el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ en dos años? ¿Qué, no vamos a hacer el Tren Maya en cinco años? ¿Qué, no vamos a poder levantar a Acapulco en muy poco tiempo? Claro”.

En conferencia, detalló que el plan integral se realizará en tres etapas donde estarán primero los más pobres, después los pequeños negocios, y tercero, los hoteles porque son fuentes de trabajo, restaurantes, comercios, que incluye toda la infraestructura, además de la electricidad, agua, escuelas, hospitales y seguridad.

“Es un plan integral, pero a ver si podemos esbozarlo el miércoles para darle tranquilidad a la gente”, señaló luego de informar que se contempla también dar empleo temporal para que los habitantes del puerto ayuden en su recuperación.

Las personas que se quedaron sin trabajo podrán participar en el plan de empleo temporal, con el objetivo de que contribuyan a poner de pie nuevamente al puerto de Acapulco, y que “no les falte de comer, ni nada para sus familias”, apuntó.

Dijo que en este momento prevalece la etapa de emergencia, la cual está siendo atendida por el Gobierno federal; sin embargo, no quiso comprometer alguna fecha para determinar el tiempo en que estará reconstruido en su totalidad el centro turístico ante los daños ocasionados por Otis.

En ese contexto se lanzó de nuevo contra los medios de comunicación y sus adversarios de oposición, quienes, afirmó, están como “buitres” y “zopilotes” lucrando con la desgracia de los acapulqueños y quienes resultaron afectados por el paso del huracán Otis.

“Estoy hablando de la actitud tan vil de la mayoría de los medios de información, que son de manipulación. Como tienen problemas con nosotros porque ya no pueden robar como antes los dueños de los medios, están queriendo aprovecharse de la desgracia de esta tragedia para sacar algún provecho. Son temporadas de zopilotes”, sostuvo.

El mandatario reiteró que van hasta ahora más de 20 mil viviendas censadas, y espera que se avance con unas 10 mil por día porque se está trabajando, “pero no vamos a esperar a que esté el censo terminado pues nos llevaría tiempo.

“Hablaba de entregar por adelantado la semana próxima si es posible, los apoyos de bienestar para los adultos mayores, becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, esa es una buena derrama económica, va a ayudar”, consideró.

Actuación del Gobierno en Guerrero queda “corta”: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) cuestionó la intervención de los tres niveles de Gobierno ante la devastación que generó Otis en el estado de Guerrero.

“La actuación de los gobiernos federal, estatal y municipal se quedó corta y con poca coordinación”, acusó su presidente, José Medina Mora.

“Sabemos que la oficina de huracanes de Estados Unidos conocía con toda precisión, 24 horas antes, que Otis pegaría en Acapulco y que sería categoría 5; (en ese momento) debió haber generado los protocolos de previsión, es decir, de desalojo de las personas, el traslado a los lugares seguros, de tal manera que se podían haber evitado muchos de los daños, sobre todo en las personas”, añadió.

También, lamentó, de manera inicial, la ayuda que estaba llegando hacia a Acapulco por parte de muchos ciudadanos era interceptada en Chilpancingo y no la dejaban pasar.

En el marco de la presentación del Encuentro Nacional Coparmex 2023, Medina Mora anticipó que todos los organismos empresariales se reunirán hoy para trazar un plan de reconstrucción independiente al gubernamental, con el objetivo de ayudar a Acapulco y otras regiones de la entidad.

Las cúpulas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) buscan apoyar a las comunidades y empresas afectadas, principalmente a las pequeñas y medianas (Pymes), porque, dijo, son las que necesitan mayor apoyo.

“Independientemente de lo que haga el Gobierno, realizaremos un plan de reconstrucción de Acapulco, el puerto nos requiere a todos y unidos”, externó.

afectación limitada. La Secretaría de Hacienda consideró que el impacto de Otis sobre la economía nacional “puede ser relativamente contenido”, al resaltar que el Gobierno está trabajando en la pronta reconstrucción de las zonas afectadas, así como la recuperación de la actividad económica y el empleo.

El titular de la Unidad de Planeación Económica de la dependencia, Rodrigo Mariscal Paredes, dijo que todavía es muy pronto para estimar cuál será el impacto del meteoro que golpeó la semana pasada la Costa Grande de Guerrero.

“En realidad, ahorita, no tenemos una desviación significativa en lo que estamos en los números de crecimiento (2.5-3.5 por ciento)”, señaló en rueda de prensa al presentar el informe de finanzas públicas. “No podríamos decir cuánto sería el impacto, pero creemos que puede ser relativamente contenido”, añadió.

Piden seguridad. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) exigió a las autoridades federales y locales reforzar la seguridad en el puerto de Acapulco para evitar saqueos y actos vandálicos en los establecimientos de los asociados.

“Reprobamos los actos de rapiña por parte de la población, nada lo justifica. Es prioritario garantizar que los víveres y artículos de higiene y salud lleguen a su destino, evitando robos por parte de grupos delictivos”, expuso la asociación en un comunicado de prensa.

Arrasa con 16 mil pequeños negocios

El huracán Otis arrasó con los más de 16 mil pequeños comercios que operan en Guerrero, lo cual generó “grandes” pérdidas que aún son incuantificables.

“El fenómeno dejó daños cuantiosos de todo tipo, pérdidas de mercancías, toldos, estantería y vidrios rotos”, dijo la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Sin embargo, Cuauhtémoc Rivera, su presidente, dijo que la principal afectación que ahora padece este sector es la falta de abasto que les permita ofrecer un servicio regular a las comunidades, colonias y barriadas a las que atienden.

“El pequeño comercio está viviendo horas difíciles y complicadas para brindar su servicio y honrar su condición resiliente que le caracteriza a la hora de los grandes problemas; sin embargo, se están utilizando todos los recursos que se tienen al alcance para funcionar en las mejores condiciones posibles”, señaló.