"En ÁO no habrá ni un solo acto de corrupción": Lía Limón

La candidata de la coalición Va por México a la alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón García, aseguró que en la demarcación no habrá un solo acto de corrupción porque las “mordidas y los moches”, son como un par de impuestos más que detienen el desarrollo económico.

En entrevista con La Razón resaltó que en caso de ganar las elecciones el próximo 6 de junio, encabezará una administración honesta y aliada de más de tres mil personas que tuvieron que cerrar sus negocios por la pandemia, con la condición de que contraten a habitantes de la demarcación.

Limón García consideró que el estancamiento económico del último año provocó también una deserción escolar brutal, por lo que se comprometió a entregar becas y distintos apoyos sociales.

La Razón (LR): ¿En qué consiste el convenio que suscribió con empresarios, productores agropecuarios y vecinos de la alcaldía para reactivar la economía? Lía Limón García (LLG): Hay mil negocios en los que trabajan 404 mil personas, que es una cifra altísima. De esos negocios 89 por ciento tienen menos de diez trabajadores, y 3.5 por ciento tiene más de 50. Los demás, están en el ínter, pero también tuvieron que cerrar unos 3 tres mil negocios por la pandemia, que es una cifra bastante alta, por ello, vamos a destinar al menos 50 millones de pesos anuales para reiniciar operaciones por un monto de 25 mil a 50 mil pesos. Nuestra meta, de entrada, es rescatar a los tres mil negocios que cerraron ante la crisis, y justamente buscar que esos negocios que vuelvan a abrir recontraten gente que vive en la alcaldía, para tener un impacto positivo directo.

LR: ¿Cuál será el mecanismo para hacerse de recursos y poder canalizarlos para distintos apoyos? LLG: Vamos a vigilar la operación de los negocios cuidando los protocolos de salud porque seguimos en pandemia, para que regrese el consumo en esos negocios; esto, con cero tolerancia a la corrupción y la extorsión: legalidad para ellos y para mí y mi equipo. No voy por los moches, no veo la alcaldía como un botín, la veo como un espacio y una oportunidad de servicio público. Tendrán mi teléfono directo para que si algún día les piden algún peso me llamen y a esa persona la pueda dar de baja. No habrá un sólo acto de corrupción. Estoy convencida de que, para los empresarios, las mordidas, los moches y la corrupción es un impuesto más, que detiene brutalmente el desarrollo económico. Por lo tanto va a ser una alcaldía honesta, transparente y aliada, no una que extorsione.

LR: ¿Cómo va a respaldar la integración de los habitantes de Álvaro Obregón? LLG:Vamos a apoyar a emprendedores con capacitación en colaboración con universidades y organizaciones de la sociedad civil para abatir la deserción escolar que ha sido escandalosa, de un 50 por ciento. Vamos a dar becas en distintos niveles de educativos, de inglés y capacitación técnica. Por obvias razones, el tema de la educación, para mí, es súper relevante. La gente sí dejó la escuela, por cuestiones económicas. En las zonas más marginadas, vamos a dar internet gratuito a niños y jóvenes a fin de que tengan herramientas para seguir con su educación, porque se les mandó a la casa y nadie se preguntó cómo le iban a hacer para seguir. Hemos logrado los primeros compromisos con instituciones educativas para que compartan sus plataformas de educación a distancia, y apoyar con becas en beneficio de las y los jóvenes de las zonas vulnerables.

Tengo experiencia política y eso sirve, cuando fui subsecretaria de Gobernación logré acuerdos con todos los gobiernos de los estados (...) Así lo haré. Voy a construir en beneficio de las y los obregonenses

LR: Usted ha hecho énfasis en su campaña en el apoyo a las mujeres, como la tarjeta aliada, ¿en qué consiste? LLG: ¡Uy! La propuesta de género comprenderán que es mi favorita. Tengo mucha experiencia en el tema de género, no soy una improvisada o que hoy lo agarré porque está de moda. A lo largo de mi carrera siempre he tenido contacto con temas de género que me mueven y que son parte de mi causa. Me tocó echar a andar el programa de estancias infantiles y ver la realidad de las mujeres, conocer las historias de mujeres que dejaban a su hijo, como una mujer en Avenida Centenario, amarrado al puesto de frutas, para que no se cruzara la calle. Lo pudo meter en una estancia y a los seis meses ya tenía su local comercial, por eso, voy a reactivar las estancias infantiles, porque el empoderamiento de la mujer sí pasa por la independencia económica, cuando se tiene cierta independencia económica sí les posible salirse de un círculo de violencia con más facilidad.

LR: ¿Es viable crear el Centro de Justicia en la alcaldía? LLG:Por supuesto. Vamos a poner un Centro de Justicia para las mujeres víctimas de violencia; centros de justicia que den una atención integral, psicológica y legal gratuita. A fin de que una mujer pueda ser atendida y no revictimizada como ocurre en la actualidad. Vamos a exigirle a la Fiscalía, que los ministerios públicos estén capacitados para procurar justicia con perspectiva de género. Porque una mujer cuando llega a denunciar, la culpan por cómo iba vestida, por dónde estaba, por la hora en la que estaba en la calle, o por con quién estaba o por si estaba sola.

LR: En cuanto a las elecciones, ¿cómo ve a sus adversarios políticos? LLG: Aquí las únicas posibilidades son la continuidad de la ineficiencia, la corrupción y el abandono que representa Morena, o el cambio con la alianza PAN-PRI-PRD, una alianza entre partidos, pero sobre todo con los ciudadanos, con las y los vecinos de Álvaro Obregón. Esos son realmente las dos opciones que hay. Es la opción de quedarnos en un gobierno que no construye y que acabó con todos los programas sociales, y que está acabando con todas las instituciones que puede, que está acabando con México, o la opción de sacar esto adelante. El colapso que vimos hace dos días en la Línea 12 del Metro, es el colapso que hay en Álvaro Obregón con el gobierno de Morena, por eso ya se van.

LR: En AO, usted va como candidata opositora, contra un gobierno que gobierna Morena, ¿hay riesgos de inequidad? LLG: Voy contra un gobierno que ya se fue, supongo que van a operar en Campeche, donde también va a perder. En efecto, ya han empezado a operar. Atascaron la alcaldía de bardas y mantas con Photoshop, con un rebase de topes de campaña brutal, que además refleja desesperación y falta de sensibilidad, porque es una falta de consideración a las necesidades reales de la gente. Atascarla de publicidad como lo hizo (Eduardo) Santillán. Bien podría haber utilizado ese dinero literalmente en apoyar a la gente que lo necesita. Quitan las mantas que muy humildemente subimos, muy medidas, y también pintando o despintando nuestras bardas, lo cual refleja desesperación, porque saben que van a perder, porque saben que ya se van y porque la gente, por más que operen, está harta, decepcionada y cansada de Morena y eso se va a reflejar en las urnas.

LR: Para llevar a cabo muchas de las propuestas que tiene, necesita sino el apoyo, por lo menos, no un obstáculo, por lo que, ¿cómo tiene prevista la relación con el gobierno de la Ciudad de México? LLG: Haré acuerdos, alianzas y todo lo que sea necesario con el Gobierno de la ciudad y con el Gobierno federal en beneficio de los vecinos y las vecinas de la alcaldía. Tengo experiencia política y eso sirve, cuando fui subsecretaria de Gobernación logré acuerdos con todos los gobiernos de los estados de distintas expresiones políticas, siempre en beneficio de la gente. Así lo haré. Voy a construir en beneficio de las y los obregonenses, siempre con acuerdos, de manera constructiva, siempre de manera respetuosa. Y cuando haya que exigir también voy a exigir priorizando siempre el beneficio de las y los vecinos de Álvaro Obregón.