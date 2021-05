“Vamos a llegar a acuerdos con los empresarios de Querétaro”: Celia Maya

Los grandes empresarios de Querétaro ven con buenos ojos el proyecto de Morena, que busca acabar con la corrupción y lograr la austeridad, afirmó la candidata guinda al gobierno estatal, Celia Maya, quien dijo que es momento de la solidaridad de todos para salir adelante ante la crisis económica y la pandemia.

La magistrada señaló en entrevista con La Razón que, de ganar la gubernatura el 6 de junio próximo, hará una revisión de las cuentas que dejará la administración panista saliente, sin que ello represente una venganza política o una “cacería de brujas”.

Maya García delineó varias de sus propuestas con las que busca ganar el voto de los queretanos, como la construcción de 15 a 20 kilómetros del sistema de transporte Metro en la capital, apoyos a fondo perdido para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) para generar empleos y reactivar la economía.

En materia de seguridad planteó la creación de la policía comunitaria, que sea más preventiva y de contacto con los vecinos, profesionalizada, con equipo necesario y revisar los sueldos de sus elementos para evitar que “se pasen del lado de los malos” porque se les paga poco.

La Razón (LR): ¿Cómo ve el sector industrial a Morena y sus proyectos en Querétaro? Celia Maya García (CMG): En el sector empresarial yo pienso que hay para los dos lados, pero hay muchos empresarios que ven bien a Morena, incluso de empresarios grandes, porque usted puede pensar, bueno los de las Pymes, los de las medianas pues están más cercanos a Morena. Pero hay gente que sí ven bien a Morena, sobre todo que hay una cosa de Morena que sí quieren que llegue, la no corrupción, la austeridad en el gasto, la gente está ávida de conocer efectivamente. Todo eso que era corrupción lo vamos a acabar. El sector importante de Querétaro, que es la industria, si en un momento dado tenemos que hablar con sus representantes, lo haremos para llegar a un acuerdo, cómo le hacemos: “qué clase de gente necesitas para tú darles empleo, cómo los preparamos, qué clase de capacitación les damos”. Este es un momento de la solidaridad, tenemos que convencer a todos que es momento de la solidaridad para salir adelante, esto ha sido muy grave y yo creo que toda la gente lo ve. Yo no creo que vayamos a encontrar renuencia en los empresarios.

LR: ¿Cuál es la posición que tomará con esta contraposición de la Alianza Federalista a las decisiones del Gobierno federal? CMG: Primero que nada, quiero decir que yo estoy por el Federalismo, pero esto implica que los estados trabajen, que sean fuertes, pero, por ejemplo, propiamente el Federalismo en México no ha venido existiendo, nada más se juntaron, van y piden, siempre dependen del jefe del Ejecutivo federal, de la Federación, de lo que les dé. No se está trabajando en los estados, tenemos que ver muy bien, si es necesario revisar el dichoso Pacto, pues lo revisamos para ver cuáles son las necesidades, y no entendemos muy bien cuando hablamos de Federación, que ahí se tratan las cosas con equidad. Es que estamos en un vicio, porque la gente no quiere pagar sus impuestos porque no ve que tengan buenos resultados y eso lo tenemos que romper, tienen que pagarse impuestos y luego aplicarse para que vean los beneficios. Porque ante una crisis como ésta hay que ver a quién le podemos cobrar impuestos, porque sí, el estado va a necesitar dinero, pero también tiene que considerar cómo le vamos a hacer.

LR: ¿En el tema de reactivación económica para el estado? CMG: Es un asunto que lo tenemos que ver de manera integral, es decir, tenemos que ver todos los sectores, agrícola, ganadero, comercial, industrial, acuicultura, el del turismo, porque todos están sufriendo gravemente. Vamos a tener un gran programa de apoyos para que se pueda reactivar la economía y se puedan crear empleos. Todos sabemos que las Pymes son una de las que más empleos generan y fueron las más afectadas, primero por la crisis económica que ya traíamos, y luego, por la pandemia.

Necesitamos incluso mandar apoyos de los que se conocen a fondo perdido, pero el chiste es reactivar la economía. En otros casos muchos comerciantes, sobre todo el ganadero, dicen, no queremos que nos den, pero sí queremos un crédito blando para salir adelante.

LR: ¿Si llega a la gubernatura va a revisar las cuentas de la actual administración? CMG: Sí, vamos a revisar las cuentas, pero no vamos con la intención de que llegando me las van a pagar, no. Vamos por supuesto a que nos entreguen bien, porque a mí me gusta responder de lo que recibo, porque si no está bien, pues tendremos que poner las denuncias que fueran necesarias. Tengo ventaja sobre mi adversario cercano con quien estamos contendiendo, que es el candidato (Mauricio) Kuri, porque es una persona que entró a la política, pero no se ha dedicado a ella, su formación ha sido en el servicio público. Es un empresario incursionando en la política, pero yo soy una mujer de leyes.

LR: ¿No será cacería de brujas? CMG: No, cacería de brujas no, simplemente será recibir las cosas como debe de ser. Hay que poner atención en lo que recibes. No es que sea cacería de brujas simplemente recibiremos conforme a la ley y procederemos conforme a la ley, porque yo voy a delimitar mis responsabilidades.

LR: ¿Cuáles son sus propuestas para los queretanos? CMG: En el plan de mediano y largo plazo tenemos el Metro, que nos va a llevar más tiempo hacerlo, decían “¿cómo lo voy a hacer?”, pues no robando, porque ahí ya vimos que el Presidente hace bastantes bolsitas, nada más con no robar, no sé cuánto. El Metro Querétaro lo necesita, porque no es un capricho de la candidata, ya llegó el momento de crecer. No son segundos pisos los que requiere, éstos son para automóviles. Necesitamos mejorar y apoyar a la gente con un transporte colectivo bueno, efectivo, que venga a resolver y ése puede ser el Metro. A ras de tierra cuesta de 8 a 12 millones de dólares el kilómetro; por tierra de 12 a 20 millones por las dificultades del terreno, y subterráneo es el más caro, cuesta entre 20 y 40 millones de dólares por kilómetro. Podríamos hacer una vía ferroviaria urbana en toda la zona (de la capital), ellos (ingenieros) señalan que la empresa que tiene concesionada las vías no las ocupa, la mayor parte del día están sin utilizar. Eso sería hacer una gestión con la Federación y hacer esa división y que no estén las vías desperdiciadas.

LR: ¿Qué acciones tomará para enfrentar la desigualdad? CMG: Nuestro gran problema es la seguridad, la gente clama por atender ese problema. La propuesta de Morena es con la policía comunitaria, que sea muy profesional, con responsabilidad social, una policía con empatía con la comunidad. Entonces vamos a buscar esa policía, para hacer esto qué necesitamos, capacitación de la policía, dotarla del equipo necesario, también, entre otras cosas, hacer una revisión de sueldos, porque luego dicen “es que los policías estaban del lado de los malos”, pues les pagaban tan poquito que se pasaron del otro lado. El otro gran problema que tenemos es el agua, muchas comunidades no tienen agua. Cómo es posible que tengamos un estado con una industria aeronáutica en su apogeo y la gente no tenga agua para bañarse una vez a la semana. Vamos a hacer la captación de agua, la idea es reglamentar en la construcción que de aquí en adelante tengan un techo las casas en dos aguas, para que puedan recolectarla.

LR: Respecto al tema educativo, ¿cuál es la oferta para que los queretanos digan voy con la candidata de Morena? CMG: En educación por supuesto vamos a apoyarla, soy una convencida de que nos la tenemos que jugar en la educación de calidad. Rehabilitación de escuelas, hay aquí sin drenaje, no todas por supuesto. No es posible que tengamos en el siglo XXI esas condiciones, las tenemos que mejorar. Por supuesto que ya hay programas de becas para los jóvenes y los niños, no los vamos a quitar.