No estamos en ninguna de las circunstancias planteadas por AMLO: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el país atraviese alguna de las circunstancias que harían salir de su retiro al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Este fin de semana, el exmandatario publicó un video en redes sociales para presentar su nuevo libro Grandeza. Durante la grabación advirtió que volvería a la acción política si se vulnerara la democracia, si llegara a haber indicios de un golpe de Estado o si viera necesario “defender la soberanía” de México.

El Dato: López Obrador publicó su libro Grandeza, el número 21, y un video para hablar de su vida en retiro.

Durante su conferencia, Sheinbaum Pardo aseguró que no se enfrenta ninguno de estos escenarios y afirmó que su administración cuenta con el apoyo de la población y así lo registran las encuestas.

“Afortunadamente no estamos en ninguna de las tres circunstancias que planteó. Y el pueblo de México está con el proyecto, lo vemos todos los días, lo dicen las encuestas, por si hay duda”, dijo.

Refirió que, independientemente de esto, López Obrador no ha dejado su actuar político al recordar una de sus frases: “la política es pensamiento y acción”.

“Muchas veces en su momento nos dijo: ‘No es momento para tanto pensamiento, es momento para la acción’. Y yo dije: Ahora a él le toca un momento de reflexión, pero sigue luchando donde está, nos dio mucho gusto verlo”, declaró.

Con este contexto, recordó la movilización a la que ha convocado para este 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, la cual dijo que será un “momento para mostrar la alegría del pueblo”.

“Ahí nos vemos para 7 años de transformación, logros extraordinarios y un momento ejemplar en la historia de México… Somos el movimiento popular, porque estamos cercanos al pueblo que está en el poder, porque somos un movimiento social que está en el poder. Que no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Y, además, no renunciamos a nuestros principios por los que siempre hemos luchado. (El movimiento) más importante de… por lo menos, del continente, si no es que del mundo. Aquí el pueblo defiende sus conquistas y se siente identificado con su gobierno”, dijo.

Respecto a las críticas de los opositores a su administración en las que aseguraron que la reaparición de Obrador se debió a que hay una crisis en el gobierno, respondió que de ser el caso, el exmandatario escribió su libro en un día para tener un pretexto para salir a pronunciarse.

Entre risas, la mandataria también agradeció a su antecesor por expresar su apoyo y respaldo a su administración: “Y agradezco, además, porque dice: ‘Apoyo a la Presidenta’ ¡Ese apoyo sí se ve!”.

Destacó que el nuevo libro del expresidente expone la grandeza de los pueblos originarios del país, que constituyen los valores con los que se conducen las y los mexicanos, que es algo “excepcional” en el mundo. Recordó que en las llamadas que sostuvo con su homólogo de EU, Donald Trump, expuso que la manera de ser de los mexicanos y el bajo consumo de drogas en comparación con aquel país, deviene de los valores heredados.

Expresidente reaparece como “salvavidas”: PAN

› Por Claudia Arellano

La reaparición de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “es intrascendente y no merece mayor comentario; ya no es el presidente de México”, dijo el PAN en la Cámara de Diputados, que adicionó que el expresidente apareció de nuevo “como salvavidas a la crisis de ingobernabilidad de Claudia Sheinbaum”.

“Si algo nos ha enseñado la vida es que todo lo que dijo y prometió fueron mentiras; no tenemos la salud de Dinamarca, aseguró que no había producción de fentanilo y mentafetaminas y si la hay”, sostuvo el coordinador parlamentario del PAN, Federico Döring.

López Obrador reaparece en redes sociales para presentar su libro 'Grandeza'. ı Foto: X @lopezobrador

El diputado federal afirmó que se había acabado el huachicol y fue el peor robo en la historia de México: “El tiempo ha demostrado, no sólo la oposición, sino el tiempo que se la pasó mintiendo y en el PAN estamos concentrados en los verdaderos problemas del país”.

“AMLO ya no es importante, necesitamos ocuparnos en lo que sucede en Michoacán, de una economía nacional que no crece y la violencia que no da tregua, del tratado de libre comercio y su renegociación, que caer en las provocaciones de un expresidente ligado a criminales”, dijo.

La diputada local panista Laura Álvarez opinó que la reaparición de AMLO podría ser una cortina de humo a la exitosa Asamblea Nacional del PAN el sábado, donde se demostró la fuerza y unidad para sacar a Morena de las próximas elecciones.

“Es un error estratégico que nos queramos distraer con alguien que ya no representa nada en México, López Obrador sólo le habla a los militantes de Morena”, dijo.

Raúl Torres, diputado local, pidió al exmandatario recular de hacer giras por el país o que tenga argumentos para hablar de las fechorías de sus hijos y de las personas que perdieron la vida debido a los abrazos y no balazos durante su sexenio.

“Porque nos mintió a todos los mexicanos, debería quedarse en su finca y no salir porque el país está muy dolido por su sexenio”, señaló.

Los panistas dijeron que no deben caer en provocaciones de los esquemas distractores de Morena, López Obrador ya es intrascendente. “Tenemos que preocuparnos por reparar el presente porque no se podrá arreglar el pasado, AMLO es parte de ese negro pasado”.

México y Singapur van por ampliar relaciones

› Por Yulia Bonilla

México y Singapur suscribieron dos memorandos de entendimiento con los que se buscará ampliar las relaciones comerciales, culturales, diplomáticas y otros rubros, entre ambas naciones, las cuales han crecido más del 50 por ciento en el último año.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió, este lunes por la mañana, en Palacio Nacional, a su homólogo singapurense Tharman Shanmugaratnam, con quien sostuvo reuniones por cerca de dos horas acompañado de empresarios del país asiático.

El Dato: El Presidente de Singapur inaugura el 3 de diciembre en el Colegio de San Ildefonso la exposición "Somos Pacífico. El Galeón Acapulco-Manila. El mundo que emergió".

“La visita del Presidente Tharman fortalece, por supuesto, la relación entre México y Singapur, confirma la confianza mutua, la visión compartida y el compromiso de ambos gobiernos por ampliar los lazos políticos, económicos, culturales y de innovación. México encuentra en Singapur un aliado en este sector. Y ante los desafíos globales… Con los acuerdos alcanzados, damos pasos firmes hacia una asociación estratégica renovada, moderna y orientada al futuro que beneficiará directamente a nuestros pueblos”, dijo.

En conferencia conjunta, la mandataria mexicana explicó que se firmaron dos cartas de intención: una en materia ambiental, para la restauración de arrecifes, y otra para fortalecer la cooperación para el desarrollo.

Al tratarse de la primera reunión con un país de la región asiática a México, subrayó que el encuentro reafirma la amistad entre ambas naciones, así como la confianza mutua.

La presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam y su esposa Jane Yumiko, ayer en su visita oficial. ı Foto: David Patricio

Agregó que se explorarán nuevas áreas de colaboración para fortalecer el comercio y la inversión bilateral, entre las cuales se contempla apoyarse en el referente en el que dicho país se ha convertido para la gobernanza digital y las tecnologías emergentes.

“Por ello, acordamos avanzar en la identificación de un esquema bilateral de cooperación digital que permite el intercambio de experiencias y conocimientos, y que siente las bases para desarrollar proyectos específicos, dirigidos a la modernización de infraestructura y al impulso de la economía digital en nuestro país”, dijo.

El mandatario de Singapur anunció que se ha decidido abrir la embajada de su país en México, la cual se convertirá en la segunda establecida en la región latinoamericana, y con la que se espera abonar a la certidumbre empresarial.

Destacó que la relación bilateral creció 60 por ciento el año pasado en comparación con los anteriores, y la próxima meta será superar el intercambio equivalente a los dos mil millones de dólares.

Asimismo, recalcó que hay más de 70 empresas mexicanas, desde exportadoras de alimentos hasta empresas tecnológicas presentes en Singapur, contexto a partir del cual aseguró que se continuará con la bienvenida a las firmas que deseen abonar en el crecimiento de la economía de su país en el mercado asiático.

Shanmugaratnam subrayó que la reunión se da en “un momento de cambios globales profundos y de incertidumbre”, al considerar que el orden internacional basado en reglas se ha “mermado” y diversas situaciones son “impredecibles”.

“Es en tiempos como este que debemos desarrollar resiliencia y más oportunidades, mediante la diversificación de nuestras redes, en particular, al invertir en asociaciones bilaterales de confianza y creando nuevas coaliciones de cooperación, refrescando los marcos multilaterales en los que nos basamos y nos apoyamos todos y todas. Nuestras relaciones, entre Singapur y México, cobran un nuevo significado. Ambas son economías abiertas, integradas en cadenas de valor global, y comprometidas a las reglas del juego justas y predecibles. Esto nos lleva a regiones más amplias: México, a las Américas; y Singapur, a Asia, al sureste asiático y Asia-Pacífico”, afirmó.

Destaca recaudación sin subir impuestos

Por Yulia Bonilla

Al destacar el alcance de los programas sociales y su permanencia en el país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comparó que el monto que México ha recaudado este año en aduanas es similar a lo que el gobierno de Argentina tuvo que pedir como préstamo a Estados Unidos.

Durante su conferencia, la mandataria señaló que la recaudación adicional de 2025 se encuentra cerca a los 400 mil millones de pesos, sin que se hubiera recurrido a incrementar impuestos, sino a mejorar los procedimientos aduanales.

Tras recordar que la meta de recursos a entregar el siguiente año es de un billón de pesos, dijo que esto se conseguirá con la implementación de los cambios para cerrar el paso a las factureras y avanzar en la recaudación aduanera.

“¿Y cómo se llega al billón o a 850 mil millones? Este año —para que tengan una idea— la recaudación adicional en 2025 es de cerca de 400 mil millones de pesos. ¿Saben cuánto pidió Argentina a Estados Unidos de préstamo? Ese monto, 20 mil millones de dólares. Y nosotros lo recaudamos este año, sin más impuestos, sino sencillamente haciendo bien el trabajo; 250 mil millones sólo de aduanas. ¿Cómo vamos a poder llegar al billón? Igual. Ahora vamos, porque se aprobaron las leyes, para cerrar el paso a las factureras completamente. Y seguir avanzando en aduanas, que todavía hay espacio para la recaudación”, señaló.

La Presidenta dijo que la inversión a los programas pasó de 291 mil millones al billón el próximo año.

El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, detalló que la meta este año de los Programas para el Bienestar es atender a 33 millones 391 mil personas.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León, detalló que como parte del Plan Michoacán, del 15 al 21 de diciembre se abre el registro de la beca Gertrudis Bocanegra para la educación superior.

