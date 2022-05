Aplazan diputados entrega de informe sobre Escuelas de Tiempo Completo.

La mesa de trabajo encargada del análisis del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) acordó ampliar por un mes el plan y calendario de trabajo, que concluirá con la entrega del informe sobre los alcances y afectaciones de la desaparición del PETC a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Durante la reunión de este martes, se expuso que de las 40 actividades realizadas en mayo, con las que se analizó el impacto del programa, sólo se cumplieron 38, quedando pendientes reuniones con funcionarios que no atendieron las solicitudes por motivos de agenda.

La diputada Flora Tania Cruz, presidenta de la Comisión de Educación, recordó que hoy era la fecha límite para entregar el informe; sin embargo, puntualizó que se esperará la respuesta de otros funcionarios a fin de abarcar todos los puntos requeridos para elaborar el análisis final.

Entre estos, señaló que se tenía prevista una reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, con quien se buscaba aclarar el ejercicio del presupuesto del PETC; sin embargo, la dependencia respondió que esta información le compate a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En ese sentido, señaló que concretó una llamada para solicitar la reunión con David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que quedará pendiente esperar su respuesta.

La diputada del Verde Ecologista, María del Carmen Pinete, consideró que es necesario contar con más tiempo para incorporar la información sobre la aplicación de los recursos al informe.

En tanto, Esther Mandujano, del PAN, argumentó que la reunión con el titular de la ASF era importante para conocer sobre la falta de recursos, lo que no se aplicó, las metas que no se cumplieron, por lo que, dijo, si no acudirá a la reunión, entonces deberá hacer llegar a los diputados un documento con la información solicitada.

También dijo que se debe esclarecer la forma en que operará La Escuela Es Nuestra, pues señaló que en algunas zonas quienes reciben los recursos no los aplican de acuerdo a los objetivos, como el pago a los docentes y el fortalecimiento de la infraestructura.

Por tales motivos, se acordó el aplazamiento de las actividades hasta el 30 de junio y, a mitad de mes, se programará una nueva junta para verificar los avances a fin de entregar un informe integral.

También señaló que, posteriormente, se llevará a debate lo analizado, a fin de abordar el plan para el presupuesto para La Escuela Es Nuestra.

RFH