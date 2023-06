Apoyan en la oposición método combinado al 24

Enrique de la Madrid, quien aspira a ser el candidato de la oposición en el proceso electoral presidencial del 2024, aseguró que el mejor método de selección debe ser una combinación de encuesta, voto directo, debates y recopilación de firmas, pues es necesario conocer quién tiene el mayor respaldo de la gente.

En entrevista con La Razón, dijo que es necesario bajar el número de firmas o apoyos ciudadanos a 100 mil, para que todos tengan la posibilidad de competir; sin embargo, aclaró que también es oportuno dejarlo como requisito e, ya que se debe verificar que, quien aspire, tenga capacidad de dimensionar su respaldo y no sólo querer, sino poder.

Señaló que es fundamental que la sociedad civil esté en todo el proceso de selección, y que los partidos hagan de su propuesta un método para que haya piso parejo y no sean las dirigencias las que elijan al candidato opositor.

Celebró que fuera la sociedad civil la que propuso el método que integra diversas herramientas, ya que se puede analizar de mejor manera a los aspirantes y sus preferencias con la gente.

De la Madrid levantó la mano para encabezar a la oposición, pues ve posible ganarle a Morena en 2024 y mejorar en salud, educación, seguridad y economía, pues aseguró que ve un México destrozado y desmantelado.

Desde su perspectiva, ¿cuál es el mejor método de selección de candidato presidencial de la oposición? Se habla de voto, debate, encuesta… Es que la combinación es adecuada. Primero, es un solo método; se conjunta la sociedad civil y los partidos que integran Va por México. Lo segundo es que se puede inscribir cualquiera, y lo bueno es que no hubo una primaria dentro de los partidos, eso está bien, porque lo importante es destacar lo nuevo. De lo que se trata al final del día es escoger a la persona más competitiva posible, la que le pueda ganar a Morena, y también la que pueda encabezar el gobierno de coalición, el mejor gobierno. Entonces, se inscribe el que quiera, sí, pero después hay que pasar ciertos requisitos.

Sobre el tema de las firmas… Se habla mucho del tema, pero yo espero que sea un número que realmente sí sea alcanzable, que sea posible, pero me parece que no es mala idea, porque las firmas también representan la fuerza que cada uno puede tener detrás, pues no sólo se trata de querer, sino de poder. De alguna manera, con ello se puede dimensionar quién tiene respaldo y quién no lo tiene. Además, las encuestas te pueden ayudar a decir que pasen los que están con mejor reconocimiento, que pasen los que sí deberían de competir en debate. Los debates, a mi juicio, son la manera de poder exponerle a la sociedad nuestras ideas concretas; por ejemplo, qué se propone para mejorar el empleo de los mexicanos, qué se propone para mejorar el tema de la salud; entonces, los debates son, sobre todo, para que la sociedad nos conozca. Al final del día, las encuestas y, probablemente, una votación en directo, que se escoja a la persona más competitiva. Por eso, yo digo que nos estamos acercando al mejor procedimiento posible, que además contrasta con el del otro lado que, sabemos, será una persona la que decida. Acá serán los ciudadanos.

¿Cuál sería la mejor cantidad de firmas a recopilar? Yo digo 100 mil, porque realmente hay que bajarle al número que aún se menciona de 200 mil, porque es sólo cosa de dividir días. Si tienes 200 mil firmas y tuvieras 20 días para recogerlas, son como 10 mil firmas al día, son muchas. Lo que yo digo es que se baje el número para que lo de las firmas no se nos vuelva un problema, pero sí se necesita distinguir entre los que quieren y los que pueden. Además, las firmas te obligan a salir a las calles, a recorrer los estados, a ir a plazas a poner módulos, y también es el momento de saber si esas personas que te dicen: ‘¿cómo te ayudo?’, lo hacen.

Entonces, ¿cuál es el mejor método a su consideración? Va a sonar raro, pero éste. Siempre quise un método en el que no fueran los partidos los que decidieran quién pasa a competir, sino que quien quisiera se pueda inscribir; esto que está ocurriendo lo leí de otras propuestas ciudadanas, quienes plantearon firmas, debates, encuestas e incluso votación directa; éste es el mejor método posible. Puedo ser un testigo fiel de que esto es una propuesta de la ciudadanía, y quien lo está criticando, lo hace con la gente, pero los partidos lo están haciendo suyo.

¿Cómo ve la participación en 2024? Es sumamente importante, por eso yo me voy a poner a defender ese método, pues es lo que pidieron los ciudadanos organizados y es lo que van a tener.

¿Sigue con el interés de ser el candidato de la oposición rumbo a 2024? Claro que sí. Con el interés y con el ánimo de trabajar por un mucho mejor México del que tenemos hoy; un México para que las familias salgamos adelante. De lo que se trata la buena política es de acompañar a cada una de las familias, darles herramientas, pero con su esfuerzo, salgamos adelante.

¿Cómo hacerle en el tema de los recursos para recorrer el país? Es que aquí es donde realmente ves quién tiene interés, pues porque a lo largo de que recorres el país en tu trayectoria, mucha gente te dice: ‘yo te ayudo’; entonces, puedes pedirle a la gente que te ayude a pedir firmas, pues no es un tema de dinero, sino de movilización, para que les digan a más personas. Tiene que ser un número menor para que no se convierta en un tema de dinero, pero que sí se refleje el apoyo que cada uno tiene.

¿Ve piso parejo? Yo sí veo piso parejo, y lo importante es que no fueran los partidos quienes van a decir quién entra o no, sino que estuviera abierto a todos, pero hay que reconocer que todos llegan de diferentes trabajos y con diferentes experiencias en sus trayectorias.

¿Hay tiempo y posibilidades de ganarle a Morena? Sí hay tiempo y la necesidad de ganarle, pues yo, como mexicano, al ver 83 homicidios diarios, y de éstos, 11 son feminicidios; el sistema de educación destrozado, con un presupuesto bajo; el sistema de salud desmantelado… Morena en el Gobierno es un desastre; preferimos que critiquen a la oposición, porque para gobernar salieron muy malos.