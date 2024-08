Y hablando de la reforma judicial y las escaladas diferencias entre los ministros Arturo Zaldívar y Norma Piña, fue esta última la que no se quedó con ganas de revirar los dichos del primero en el sentido de que cuando encabezó la Judicatura se puso como escudo para que no tocaran al Poder Judicial. Lo hizo en una entrevista con La Chávez, generadora de contenido político en plataformas digitales, quien le preguntó sobre lo declarado por el jurista. “En primer lugar, tenemos que ver que el contexto en el que estuvo mi antecesor… en este entonces, (Morena) no tenía mayoría calificada en el Congreso para que pasara o no pasara la reforma”, refutó en principio Piña. Y enseguida recalcó: “Si él se puso como escudo para que no pasara esta reforma, entonces quiere decir que implícitamente él reconoce que está mal y si está mal la reforma entonces por qué la está apoyando ahora?”. Uf.