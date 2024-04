'Apoyemos la paz y la fraternidad universal': AMLO se pronuncia tras ataque de Irán contra Israel

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un pronunciamiento, tras el ataque de Irán en contra de Israel; señaló que espera que el conflicto en Medio Oriente no escalé más.

Por medio de cu cuenta de X señaló: "Ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte; no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra".

Esto, después del ataque con drones perpetuado por Irán en contra de Israel. Agencias informativas compartieron videos en los que se pueden observar desde Jerusalén los bloqueos de misiles hechos por el Ejército de Israel.

Pronunciamiento de AMLO, tras el ataque de Irán en contra de Israel. Foto: X, @lopezobrador_

Por medio de un video difundido en redes sociales, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que están monitoreando de manera constante los drones, además, enfatizaron que están "operando con toda su fuerza para defender al pueblo de Israel".

Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo un llamado para que se evite un mayor escalamiento del conflicto entre Israel e Irán. "México exhorta a las partes a cesar las agresiones y contener la situación para evitar el desarrollo de mayor inestabilidad. Refrendamos la preocupación ante todo ataque a locales diplomáticos donde quiera que se encuentren".

Asimismo, la SRE compartió los números telefónicos de emergencias de las embajadas de México en países de Medio Oriente:

Embajada de México en Líbano: 03 044 598

​Embajada de México en Israel: 054-316-6717

​Embajada de México en Irán: (+98) 9121224463

​Embajada de México en Jordania: (+962) 77 800 0494

México hace un llamado a evitar un mayor escalamiento de las tensiones entre Irán a Israel que pueda conducir a escenarios más graves con consecuencias imprevisibles de expandir el conflicto y la violencia en toda la región.



México exhorta a las partes a cesar las agresiones y… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 14, 2024

