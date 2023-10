Apretón en frontera por crisis migratoria: van por retornos y refuerzo de 15 mmdp

México y Estados Unidos acordaron acciones mutuas más contundentes para atender los flujos migratorios históricos, que incluyen una movilidad segura, ordenada y regular; desmantelar las redes de tráfico de personas; inversión por 15 mil millones de pesos por parte de la Sedena para proyectos de modernización en ambas fronteras; de analizar los retornos asistidos, así como efectuar en la Ciudad de México una cumbre con 11 países expulsores de migrantes.

En el marco de la tercera edición del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad (DANS), que tuvo lugar este jueves en la capital mexicana y donde por primera vez se incluyó el tema de migración, las delegaciones de ambos países coincidieron en la necesidad de actuar juntos ante esta amenaza de crisis humanitaria que representa el aumento de los migrantes procedentes de Centro y Sudamérica, así como de otros países del mundo.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dijo que México mantendrá acciones muy contundentes en el tema de migración, que incluye esfuerzos relacionados con retornos asistidos, además de lograr el desmantelamiento de redes de tráfico y trata de personas.

Estamos mejorando la regularización de los migrantes y buscar caminos seguros para que, los que estén, sean capaces de venir a los Estados Unidos y no sufran en el camino

Antony Blinken, Secretario de Estado de EU

Precisó que solicitó al vecino del norte “que considere seriamente también la situación de los millones de mexicanos migrantes en Estados Unidos que no han tenido la posibilidad de regularizarse y que siguen viviendo como personas indocumentadas”.

Reconoció que el fenómeno migratorio ha alcanzado niveles “realmente históricos”, pues tan sólo el miércoles se registraron nueve mil 964 encuentros de migrantes irregulares en la frontera de México con Estados Unidos, mientras que en la frontera sur hubo cuatro mil 474.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró, por su parte, que por primera vez se trató el tema migratorio en los diálogos de alto nivel, con el fin de buscar oportunidades más justas para las personas en situación de tránsito irregular, y abordar las causas estructurales y combatir la trata de personas.

“Estamos mejorando la regularización de los migrantes y buscar caminos seguros para que, los que estén, sean capaces de venir a los Estados Unidos y no sufran en el camino; estamos creando protección a las personas vulnerables desplazadas y cubrir los espacios donde hay oportunidades de empleo.

Esta labor coordinada entre nuestras naciones tiene el objetivo común de regresar la paz y la tranquilidad a nuestras comunidades y esto sólo será posible si trabajamos unidos

Rosa Icela Rodríguez, Titular de la SSPC

“También, estamos tomando pasos importantes, aumentando las repatriaciones y abordando las causas que hace que la gente se vaya de sus comunidades y sus familias, y los pone en peligro de los traficantes, tratantes”, subrayó, al refrendar el compromiso de Estados Unidos con la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Resaltó que a estas reuniones sobre migración se sumaron Panamá y Colombia, para proteger a los desplazados y las poblaciones vulnerables. “Hagamos más para mejorar la seguridad fronteriza, los caminos seguros de la migración, la esencia de abordar las causas estructurales y disuadir a la migración irregular de manera humana”, añadió.

En su participación, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, comentó que autoridades de ambos países se comprometieron a combatir las bandas que trafican con personas.

“Esta labor coordinada entre nuestras naciones tiene el objetivo común de regresar la paz y la tranquilidad a nuestras comunidades y esto sólo será posible si trabajamos unidos, porque somos más fuertes cuando estamos en alianza”, aseveró.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, resaltó que ambos países están a prueba por el nivel sin precedentes de migración en el hemisferio, por lo cual la seguridad fronteriza requiere de un enfoque más inteligente, integral, que debe incluir tecnologías de vigilancia modernas.

Reanudan deportación de venezolanos vía aérea

El gobierno del presidente Joe Biden reanudará los vuelos de deportación para migrantes venezolanos, el grupo más grande de extranjeros localizados en la frontera entre México y Estados Unidos el mes pasado.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, calificó la nueva medida como una de las “consecuencias estrictas” que el gobierno de Biden aplica en paralelo a la ampliación de las vías legales para los solicitantes de asilo.

“Nuestros dos países enfrentan el desafío de un nivel de migración sin precedente en todo nuestro hemisferio”, dijo Mayorkas desde Ciudad de México, donde participó en una reunión bilateral con sus pares mexicanos y otros altos funcionarios estadounidenses.

Se espera que el proceso empiece a la brevedad, dijeron dos funcionarios estadounidenses a la AP, aunque no proporcionaron detalles específicos sobre cuándo comenzarán a despegar los vuelos. Los funcionarios no estaban autorizados a revelar públicamente detalles del plan del gobierno antes de un anuncio oficial y hablaron bajo condición de anonimato.

La noticia llega poco después que el gobierno expandió el estatus de protección para los venezolanos que llegan a Estados Unidos. Refleja la estrategia más amplia de Biden de no sólo proporcionar vías legales ampliadas para los migrantes que llegan, sino también tomar medidas enérgicas contra quienes cruzan a Estados Unidos sin autorización legal.

Al hacer oficial la reciente ampliación de las protecciones, el gobierno de Biden había dicho esta misma semana que había determinado que “las condiciones extraordinarias y temporales siguen impidiendo que los ciudadanos venezolanos regresen en condiciones de seguridad”.

Venezuela se sumió en una crisis política, económica y humanitaria durante la última década, llevando al menos a 7.3 millones de personas a migrar y haciendo que los alimentos y otras necesidades sean inasequibles para quienes se quedan en el país sudamericano.

Autorización para construir el muro es un retroceso: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un retroceso la autorización de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para reforzar el muro en la frontera entre ambos países para contener la migración, ya que es contrario a lo que éste había sostenido en las distintas reuniones bilaterales.

“Esa autorización para la construcción del muro es un retroceso, porque eso no resuelve el problema, hay que atender las causas, si se apoya a los pueblos de América Latina, del Caribe que están atravesando por una situación difícil, con programas para el bienestar, actividades productivas, atender a los jóvenes, con eso, lo tenemos probado”, remarcó.

En conferencia de prensa matutina, dijo que la determinación de Biden de autorizar el reforzamiento de una barrera fronteriza obedece a las fuertes presiones que recibe de los legisladores republicanos, quienes actúan sólo por sectarismo, fanatismo y ambiciones politiqueras.

“Es contrario a lo que venía sosteniendo el presidente Biden, es hasta ahora el único presidente que no ha construido un muro, no está todavía construido, es una propuesta. Yo entiendo que hay fuertes presiones de los grupos políticos de extrema derecha en Estados Unidos, sobre todo los que quieren aprovechar el fenómeno migratorio, el consumo de las drogas con propósitos electorales.

“Hay mucha politiquería cuando se acercan las elecciones y los del partido Republicano, no todos, pero sí un sector, sobre todo legisladores, están en una actitud de mucha intolerancia, muy insensatos, poco responsables, en esas circunstancias presionan”, aseguró.

Luego de reiterar que la gente no abandona sus pueblos por gusto, sino por necesidad, y no pueden estar frenando con barreras o muros, el titular del Ejecutivo federal adelantó que este tema lo abordaría con la delegación de Alto Nivel encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Acusó a los republicanos de buscar la confrontación con México en estos tiempos electorales, con extremismos que no ayudan a EU, al tiempo de recordar que fueron capaces de destituir al presidente de la Cámara de Diputados de su propio partido porque lo sintieron conciliador.

“Saben por qué destituyeron a su dirigente, porque querían que separara al gobierno de Estados Unidos, provocar una crisis. ¿A quién le afecta el que separe el gobierno de Estados Unidos?

“Al pueblo, y posiblemente a nosotros y a otros pueblos, nada más por su sectarismo, su fanatismo, además por sus ambiciones politiqueras porque ni siquiera se puede hablar de política porque no están pensando en el bienestar de los estadounidenses, están pensando en cómo se van a encaramar en los diputados, cómo su partido va a ganar la presidencia”, estableció.

El Presidente recordó a Maquiavelo que decía que: “El fin justifica los medios, es ilícito todo, siempre y cuando sea para conservar o para obtener el poder”. Añadió que la política es un imperativo ético.

“Entonces (los republicanos) están actuando de manera muy irresponsable y están presionando fuerte al presidente Biden por el tema del muro”, finalizó.

Semanas atrás, López Obrador había reconocido a su homólogo estadounidense de ser el único que no había decidido ampliar el muro en la frontera entre México y EU, contrario a Donald Trump, Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush.

Joe Biden advierte que “no hay marcha atrás”

El presidente estadounidense, Joe Biden, señaló que no cree que el muro levantado en la frontera con México sea efectivo, pero afirmó que no puede evitar que se refuerce.

En una reunión en la Casa Blanca con sus asesores de Seguridad Nacional, apuntó que el dinero asignado para el muro fronterizo no puede redirigirse a otras labores.

“Intenté que se reasignara ese dinero, redirigirlo. No lo hicieron. No lo harán. Mientras tanto, la ley no establece nada más que utilizar el dinero para lo que fue considerado. No puedo detener eso”, dijo el mandatario, un día después de que su administración ordenara reforzar esa barrera en una de las áreas donde más se han registrado cruces irregulares de migrantes.

Interrogado sobre si pensaba que el muro es efectivo, el mandatario de Estados Unidos sólo contestó que no. Sin embargo, indicó que se retomó la construcción de la barrera fronteriza en Texas, debido a la “necesidad inmediata” provocada por el aumento en la migración ilegal en la región.

Los fondos asignados para esa labor fueron aprobados por el Congreso en 2019, cuando Biden aún no había llegado a la Casa Blanca.

La decisión de Joe Biden se da en medio de un incremento significativo en la migración ilegal en la frontera con México, donde en septiembre de registraron más de 260 mil encuentros, lo cual representó un récord mensual.

Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aclaró que no hay cambio alguno en la política del presidente Biden sobre el muro fronterizo, por lo cual mantiene su posición de estar en contra de la construcción de esta barrera para frenar la migración.

“Quiero ser totalmente claro: no hay una nueva política de la administración sobre el muro de la frontera”, aseguró en conferencia ofrecida en Palacio Nacional de la ciudad de México.

Texas insiste en dejar las boyas en río Bravo

Ante el reforzamiento federal del muro fronterizo, Texas solicitó mantener la barrera flotante en el río Bravo para contener los flujos migratorios.

Abogados del estado demandaron a la Corte de Apelaciones que permita que la estructura continúe en los límites con México al desafiar la orden de retiro y alegatos por parte de la administración Joe Biden que justificó que el gobernador Greg Abbott actuó sin autorización.

Al respecto, la defensora Lanora Pettit sostuvo que es poco probable que la barrera flotante cerca de Eagle Pass afecte la navegación en el río Bravo, como dijo Washington, pese a que un representante del Departamento de Justicia estadounidense refirió que dicha área sí era navegable hasta hace unos años.

Pero quienes defienden la estrategia de Abbott advirtieron del costo y complejidades que tendría eliminar la estrategia que implementó la entidad contra la supuesta “invasión” de miles de indocumentados, tema en el que la jueza Dana Douglas estimó que además de tiempo requeriría una inversión de hasta 300 mil dólares.

En tanto, los jueces siguen sin una decisión, pues insisten que Abbott no aportó evidencia de que estas boyas disminuyeran significativamente la migración irregular.