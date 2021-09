Aprueba Senado ley de revocación de mandato

Después de más de 12 horas de negociación, el Senado aprobó la Ley Reglamentaria de la Revocación de Mandato, con la reformulación de la pregunta para lograr el consenso de todos los grupos parlamentarios.

El dictamen fue aprobado por 101 votos a favor y 2 en contra, tras dos horas de exposiciones de los senadores de los diferentes grupos parlamentarios representados en la Cámara alta, quienes en su mayoría destacaron que se haya logrado un consenso.

La pregunta que se acordó en el grupo plural y que fue avalada en el pleno es: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”

¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo? Dictamen

La senadora Mónica Fernández Balboa, quien expuso en la tribuna del Senado la iniciativa, explicó que gracias a la voluntad política de construcción de acuerdos, se instalaron varias mesas de trabajo que llevaron a modificaciones, las cuales se incorporaron en una adenda: “Se ha integrado al dictamen una adenda que se ha trabajado que modifica 29 artículos del dictamen y los 5 artículos transitorios”, precisó.

La adenda indica que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación de la consulta de revocación de mandato.

Además, precisa el concepto de la conclusión anticipada de la persona titular de la Presidencia de la República “a partir de la pérdida de confianza”, como lo demandaba Acción Nacional.

Señala que para participar las personas no deberán contar con sentencia ejecutoriada que suspenda sus derechos políticos y si los ciudadanos firman más de un formato, sólo contará como una muestra de voluntad.

“La presentación de varias solicitudes para iniciar el proceso de revocación de mandato, en ningún caso implicará procesos separados de tal forma que las firmas recabadas por cada solicitante se sumarán para efecto de contabilizar el porcentaje requerido por la Constitución para la procedencia del ejercicio de revocación de mandato” Dictamen

Indica que la promoción del INE debe la revocación de mandato debe ser objetiva, además de que los partidos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato, pero se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento privado.

Destaca que queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.

Se establece que para la jornada de la consulta para la revocación de mandato el INE deberá instalar el mismo número de casillas que fueron determinadas para la elección anterior y al Consejo General le corresponderá realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de dichos comicios.

Posicionamientos en el Senado

El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, mencionó que había muchas inconsistencias en la propuesta original de la legislación porque no hablaba de revocación, sino de ratificación.

“Afortunadamente hoy estamos tras muchas horas y se logra con esa disposición que la oposición siempre ha pedido la posibilidad de llegar a algo que sí se acerca mucho más a la revocación de mandato”, indicó.

Destacó que hubo sensatez por parte de la mayoría y en cuanto a la pregunta mencionó que aunque no es la primera que la oposición hubiera redactado, sí es la opción para alcanzar acuerdos.

En el mismo sentido se expresó la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien reconoció la voluntad de todos los grupos parlamentarios y confió en que la búsqueda de acuerdos “sea la ruta en esta nueva Legislatura”.

Tras la votación en lo general se presentó una sola reserva del artículo 33 que presentó Ricardo Monreal, que buscaba permitir que el Presidente opinara sobre la revocación de mandato; sin embargo, en la tribuna la retiró.

“Les queremos decir que en ánimo de seguir construyendo consensos, de ver hacia adelante, vamos a retirar la propuesta de reserva del artículo 33, porque no queremos que se judicialice, no queremos dar motivos para que de nueva cuenta la confrontación y la polarización se lleve a cabo, aunque sea por una disposición normativa de todo el cuerpo íntegro que acabamos de aprobar casi por unanimidad, no queremos dar elementos para la zozobra, para la suspicacia, para la duda y por eso creo que Morena está actuando a la altura de las circunstancias, de manera congruente, sensata”, expresó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política manifestó que con la aprobación de esta legislación también se envía un mensaje al INE de que no se permitirá que los órganos autónomos usurpen funciones del Legislativo.

La Ley Reglamentaria de Revocación de mandato fue aprobada en lo particular con 98 votos a favor y dos abstenciones y remitida a la Cámara de Diputados.