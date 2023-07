'Los Ardillos' detrás de protestas en Chilpancingo, afirma SSPC; no vamos a caer en provocaciones, destaca

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reveló que detrás de las protestas y bloqueos en Chilpancingo, Guerrero, está la organización criminal de “Los Ardillos”; sin embargo, dijo que la instrucción del Gobierno federal es “no caer en provocaciones” de la delincuencia organizada.

Durante la conferencia de prensa mañanera, la funcionaria confirmó que dichas movilizaciones se originaron por la detención y vinculación a proceso de dos personas, Jesús Echeverría Peñafiel, “El Topo”, y Bernardo “C”, las cuales, aclaró, tienen nexos con el citado grupo criminal.

“Ayer en Chilpancingo, Guerrero, se dio una manifestación originada por la detención de dos personas identificadas como líderes criminales que se detuvieron en posesión de cartuchos, cargadores y drogas, y relacionados aparte con diversos delitos en esta región. Los manifestantes se movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como Los Ardillos”, explicó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gabinete de Seguridad

“Se inició una investigación sobre los hechos el día de ayer y se dio la instrucción de no caer en provocaciones, porque también se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse”, concluyó.

En el mismo sentido, la secretaria afirmó que se iniciará una mesa de diálogo en Chilpancingo para la resolución del conflicto. “ Estamos en la mejor disposición de escucharlos y no apoyar las acciones realizadas en la entidad; vamos a estar en la misma directriz: no vamos a caer en la violencia. Vamos a seguir sentados en la mesa”.

Rodríguez Velázquez estableció que la directriz del Gobierno de la República es clara de no enfrentar la violencia con más violencia .

La titular de SSPyC dijo que se acordó con el Gobierno estatal de Evelyn Salgado, sostener reuniones con autoridades municipales y ejidales para buscar la liberación de los servidores públicos retenidos durante las manifestaciones violentas del lunes pasado.

“Durante todas las horas que se mantuvo la manifestación, autoridades federales y estatales privilegiaron el diálogo y en todo momento se evitó la confrontación, esto para evitar una mayor violencia o caer en provocación”, indicó la funcionaria.

Dio a conocer que Gilmar Jair Sereno Chávez, identificado como vocero principal del movimiento, y Guillermo Matías Marrón con diversas causas penales, ambos afines a “Los Ardillos”, están detrás de las movilizaciones en la capital de Guerrero.

Por otro lado, el presidente López Obrador pidió a la ciudadanía de Chilpancingo que no caiga “en provocaciones”: “Que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia. Que no se expongan porque si los obligan y los amenazan, que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados, pero que no se dejen manipular, porque es una práctica de algunos grupos de la delincuencia, que buscan crear una base de apoyo”, afirmó.

Durante los bloqueos, transportistas y pobladores de varios municipios, retuvieron a una decena de policías estatales y agentes de la Guardia Nacional, además de un camión blindado, y provocaron destrozos en Chilpancingo.

