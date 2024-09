Área Metropolitana de Guadalajara contará con el mejor modelo de ordenamiento territorial de México; reduce 45% áreas urbanas e incrementa en 8% las no urbanizables: Enrique Alfaro

Con el aval de las y los presidentes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el respaldo del Gobierno del Estado, y con la participación de ciudadanas y ciudadanos que hicieron aportaciones en beneficio de los nueve municipios metropolitanos a través de una consulta pública, este lunes fue aprobado por unanimidad el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) y el Programa de Desarrollo Metropolitano (PDM), hecho que permite a Jalisco tener el mejor modelo de reordenamiento territorial de México y Latinoamérica, con sustento técnico, jurídico, social e institucional, afirmó el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez al aprobarse por unanimidad dichos instrumentos que darán a la ciudad una visión de futuro.

Tanto el POTmet y el PDM aprobados este día en su versión 2024, precisó el Gobernador, destaca la reducción de 45 % de las reservas urbanas en el AMG, respecto a la versión 2016 el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, y el incrementó en un 8% de las áreas no urbanizables, clasificándose como áreas de protección, conservación y aprovechamiento rústico más de 16 mil hectáreas, lo equivalente a la superficie total del municipio de Guadalajara, lo que permitirá el equilibrio en el desarrollo de la ciudad para las próximas décadas.

“Creciendo con racionalidad, sin afectar nuestro capital ambiental, con un modelo que se convirtió en referente nacional e internacional que cuenta con un programa de desarrollo metropolitano que incorpora la visión del Gobierno Federal a través de la SEDATU, del Congreso de Jalisco. Cuando se habla de que la ciudad está reduciendo 45% sus áreas urbanizables, es muchísimo, significa que esta reducción está directamente asociada al incremento del 8%, el tamaño de Guadalajara, de las áreas de conservación. Hoy va por delante el criterio ambiental, pero claro hay reservas suficientes para que la ciudad siga creciendo. Y un servidor como Gobernador del Estado, creo que hicimos lo que nos tocaba hacer y le entregamos a Guadalajara una visión de futuro que sin duda la va a consolidar con la mejor ciudad de México. Sin duda, es el modelo de ordenamiento del territorio más sólido técnicamente e institucionalmente y jurídicamente de todo el país. Yo creo que uno de los mejores de Latinoamérica, por mucho.”, resaltó el mandatario jalisciense.

Alfaro Ramírez recordó que, desde su participación como diputado local en el año 2006, comenzó a trabajar los criterios de futuro del AMG a través de la Comisión Legislativa de Asuntos Metropolitanos, de la cual, él impulsó su creación y posteriormente, con el paso de los años, el cómo esa visión la llevó a Tlajomulco y Guadalajara como presidente municipal, y actualmente al Estado como Gobernador, y el antecedente que se tuvo en el 2016 en materia de ordenamiento territorial que, aunque se dieron pasos importantes en esta agenda, no se logro nada en concreto por lo que el POTmet 2024 y el PDM 2024, por mucho superan los avances de dejar bases sólidas y reales para un ordenamiento territorial del Estado y el AMG.

“El POTmet es el final de un proceso muy largo de reorganización de nuestra ciudad. Todos los que estamos en esta mesa supimos poner por delante el interés de la ciudad, de nuestra ciudad. Lo que pasó el día de hoy con la aprobación de estos instrumentos, también representa en lo personal el cierre de un ciclo largo de 18 años, porque hay que recordar que, en el año 2006, en una coyuntura política muy particular, me tocó proponer la creación de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, que no existía hasta ese entonces. Se creó la comisión y en esa comisión presentamos una serie de reformas a la Constitución del Estado que implicaba reconocer el fenómeno metropolitano porque había una profunda confusión en términos de que era una conurbación, que era un área metropolitana, ni siquiera sabíamos que era la ciudad; dimos el punto de partida para iniciar un proceso que ha sido muy largo y muy complejo, pero yo creo que extraordinariamente productivo”, resaltó Enrique Alfaro.

También el Gobernador reconoció el trabajo del IMEPLAN, el trabajo del Consejo Metropolitano Ciudadano y de las presidentas y presidentas municipales que, en un hecho histórico, se pudieron poner todos de acuerdo para trazar en conjunto las medidas que la metrópoli requiere.

La titular del Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), Patricia Martínez Barba, resaltó que lo que hoy se aprobó, tanto el POTmet como el PDM, incluyó la voz de los ciudadanos que participaron -con propuestas y opiniones- en la consulta pública realizada por el IMEPLAN para enriquecer ambos instrumentos, la cual, en comparación con el 2016, incrementó tres mil por ciento en número de participaciones de mujeres y hombres que hoy entienden la importancia de planificar la ciudad.

“En total, recibimos 676 folios que representan 3 mil 660 observaciones. Con esto, creo que es importante destacar que tuvimos un crecimiento de participación del 3 mil por ciento de observaciones respecto al ejercicio 2016, cuando se recibieron 74 folios que representaron 122 observaciones. Esto habla de la apropiación que han tenido estos instrumentos y de la manera en que la gente ha comprendido la importancia que tienen para la metrópoli”, puntualizó la titular del IMEPLAN.

Asimismo, Patricia Martínez recordó que al haber quedado aprobado este día el POTmet y el PDM por la Junta de Coordinación Metropolitana del IMEPLEAN, el siguiente paso en este proceso es la aprobación por parte de los cabildos de los nueve municipios metropolitanos y la obtención del dictamen de congruencia por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Posteriormente, tanto el PDM como el POTmet serán publicados en el Registro Público de la Propiedad y el Periódico Oficial de Jalisco para entrar formalmente en vigor.

La sesión del IMEPLAN fue encabezada por el alcalde de Guadalajara y recientemente nombrado presidente de la Junta de Coordinación Metropolitana (JCM) del IMEPLAN, Francisco Ramírez Salcido, dio fe de los instrumentos aprobador por unanimidad y de las votaciones realizadas durante el encuentro con sede en Casa Jalisco.

Los municipios que integran la JCM del IMEPLAN son 9: El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo .

