Arremete madre buscadora contra Alejandro Encinas; 'yo no renuncio'

La madre buscadora de Sonora, Ceci Flores arremetió en contra de Alejandro Encinas, pues criticó que se haya ido de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y dijo que contrario a él, no sabe renunciar.

En sus redes deseó que le vaya bien en sus nuevos proyectos, pues aclaró que ya no va a estar en ambientes que le son sofocantes.

“Hasta hoy no encuentro a mis hijos, pero a diferencia del gobierno, yo no sé renunciar. Que le vaya bien señor Encinas, y qué bueno que ya no estará en estos ambientes, son muy sofocantes, pareciera uno estar bajo tierra”, dijo.

Este jueves Encinas Rodríguez renunció a la Secretaría de Gobernación (Segob) para sumarse al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, sin embargo, fue muy criticado por organizaciones civiles y por los propios padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que lo calificaron como “falto de seriedad y responsabilidad”.

