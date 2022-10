Arremete nuevamente Adán Augusto López contra gobernadores de oposición.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández calificó como "hipócritas y egoístas" a gobernadores de oposición, porque sus cuerpos de seguridad no prestan apoyo a la población y sí lo hacen a empresas privadas.

Y es triste, por ejemplo, lamentable, como en Nuevo León, el gobernador, porque se lo voy a decir con todas sus palabras, actúa con hipocresía y con egoísmo, saben ustedes, ¿cuántos elementos de policía estatal hay en Monterrey y la zona metropolitana? Ahí se llama fuerza civil, hay mil 287 policías que en realidad no prestan servicios de seguridad pública Adán Augusto Lóopez Hernández, secretario de Gobernación

Durante una reunión con legisladores del Congreso de Tabasco mencionó que lo que hacen es prestar vigilancia a empresas privadas, a cadenas de supertiendas de conveniencia y gasolineras.

El encargado de la política interior del país arremetió en contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, al señalar que ni siquiera es capaz de mandar un oficio al Gobierno federal para solicitar apoyo de la Guardia Nacional.

Y entonces al señor gobernador se le hace fácil levantar el teléfono, porque no es capaz ni de mandar un oficio, y pedir que le manden más elementos de la Guardia Nacional. Y hoy hay desplegados entre elementos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército mexicano ocho mil 320 elementos, pero así está Chihuahua Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación

López Hernández detalló que en el estado de Chihuahua tienen una fuerza de seguridad similar, con mil 100 policías estatales; sin embargo, aclaró que cuenta con seis mil elementos de la Guardia Nacional ayudando a generar condiciones de seguridad pública, “y ya no hablemos de Jalisco, donde el clásico, que estaba en España, publicó un tuit”, indicó.

Expuso que, a raíz de un enfrentamiento en Zapopan, “‘¡ay!, gracias a nuestros militares, se evitó una masacre”, pero aclaró que los mandatarios estatales no son capaces de actuar con generosidad y apoyar una reforma como la que se encuentran promoviendo al extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.

Hay estados, Guanajuato es uno de ellos, para que se den una idea, Irapuato, que es uno de los municipios más importantes de Guanajuato, hace algunos días se dio una matanza, mataron creo que a dos o a tres, según el establecimiento mercantil”, explicó. En este tenor, dijo que, con tareas de inteligencia, se pudo comprobar que la policía municipal era parte de las bandas criminales “y allá va otra vez la Guardia Nacional a desarmar a las policías municipales y a tomar el mando, o a cargar con las tareas de seguridad pública y a restablecer el orden, y no es, como dicen otros, ¿un asunto de dinero? Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación

Señaló que el gobernador de Guanajuato se precia de tener un C25, de los más avanzados del mundo. “Le costó 12 mil 500 millones de pesos, pero cuando llegas y le dices a ver, mataron a 12, necesitamos ver las cámaras de videovigilancia”, te dice no, es que no, no tenemos cámaras de video-vigilancia en toda la ciudad”, añadió.

El secretario de Gobernación mencionó que desde 2019 se obligó a estados y municipios a presentar un informe anual de lo que hacen para reforzar sus policías, a fin de que en marzo de 2024 los militares regresaran a sus cuarteles, sin embargo, al momento ninguno lo ha hecho.

RFH