De arriba pa’bajo

Y es la nueva Jefa de Gobierno, Clara Brugada, la que desde el domingo trae a varios funcionarios de arriba para abajo por las inundaciones en Milpa Alta y Xochimilco. Y no sólo eso, porque además ya los puso a darse unos baños de pueblo, para que escuchen a los ciudadanos y los atiendan… y resulta que los citó desde temprano a hacer esa labor en el Zócalo. Nos cuentan, además, que luego de lo anterior algunos secretarios como la de Salud, Nadine Gasman; de Medio Ambiente, Julia Álvarez; de Desarrollo Económico, Manola Zabalza; de Protección Civil, Myriam Urzúa, y de Obras, Raúl Basulto, entre otros, la tuvieron que acompañar a un nuevo recorrido en Xochimilco. Desde los primeros días, nos dicen, la mandataria capitalina busca cumplir la oferta de hacer un gobierno no de escritorio sino de territorio. A su equipo de gobierno no le queda otra que echarle galleta. Así que ánimo.