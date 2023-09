Arribo atípico de éxodos impacta a 6 municipios de la frontera norte

La “atípica” llegada masiva de migrantes a la frontera norte del país ya ha dejado ver su impacto en al menos seis de los 33 municipios localizados en aquella región, donde las personas extranjeras en situación irregular continúan arribando, ahora en largas caminatas, siguiendo las vías de los trenes que, hasta hace unos días, los acercaban a su objetivo.

Dichos efectos se presentan en varios aspectos, que van desde la larga espera bajo condiciones climáticas que vulneran su integridad, hasta la pérdida de la vida en su intento por cruzar el país.

Se trata de los municipios de Tijuana, en Baja California; Juárez, Chihuahua; Acuña y Piedras Negras, Coahuila, y Matamoros y Río Bravo, en Tamaulipas, principalmente.

En el primero, fueron localizados los cadáveres de al menos cuatro migrantes en la ruta para llegar a la frontera. En Matamoros, grupos religiosos organizaron jornadas de oración para pedir por los migrantes, cuya cantidad, aseguraron, se duplicó en la última semana.

Además, en Ciudad Juárez, Chihuahua, habitantes comenzaron a reportar la llegada de los últimos trenes que circularon en la zona, en los que viajaron centenas de extranjeros irregulares que terminaron por quedar varados ahí.

Un panorama similar se configuró en Coahuila, donde los municipios mencionados están con focos encendidos por el elevado número de migrantes, en lo que la Secretaría de Gobierno definió como una “llegada atípica”, la cual buscó atender en coordinación con el Ejército, Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Estaban saliendo los trenes de Monterrey hacia Piedras Negras, pero me daba miedo porque vengo con mi hijo de tres años. No logramos montar, cuando llegué me dijeron que el tren había salido

Yeison, Migrante colombiano

El gobernador Miguel Riquelme dijo que se determinó implementar operativos para enfrentar la situación, pues el flujo de los últimos días ha sido de dos mil a tres mil migrantes por día.

Explicó que se estableció coordinación con autoridades estadounidenses para dictar un control que garantice la seguridad de los habitantes de ambos países, pero también sobre las consecuencias de frenar el tránsito ferroviario, como lo decidieron las empresas, ante el aumento de accidentes que han cobrado la vida de extranjeros que suben a los trenes.

Esto no lo saben miles de migrantes, que continúan avanzando rumbo a la frontera con Estados Unidos, caminando sobre los rieles, esperando ver vagones en movimiento sobre los cuales viajar.

Yeison viaja con su hijo, de apenas tres años de edad, desde Colombia, país al que abandonó el 12 de agosto. En México lleva ya dos semanas enfrentándose a robos que, asegura, son cometidos por las propias autoridades migratorias.

Mientras se avanzaba junto a un pequeño grupo de migrantes sobre las vías que pasan por Ciudad Frontera, Coahuila, el hombre conversó con La Razón a la espera de que algún tren pasara y lo dejara en Piedras Negras, como algunas personas le aseguraron que ocurriría. Una vez en Estados Unidos tiene planeado entregarse a la Patrulla Fronteriza para ser admitido como refugiado.

“Estaban saliendo los trenes de Monterrey hacia Piedras Negras, pero me daba miedo porque vengo con mi hijo de tres años. No logramos montar, fue el lunes, y cuando llegué me dijeron que el tren había salido media hora antes”, dijo.

El hombre compartió con este medio algunos videos en los que muestra a decenas de sus compañeros de caravana ya subidos en algunos trenes que encontraban “estacionados” en algunas vías, en espera de que partieran en algún momento, pero eso no ocurrió.

SRE pide no aplicar medidas unilaterales



La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) urgió a las autoridades locales de Estados Unidos evitar medidas unilaterales que, en lugar de abonar a la pronta solución de los cierres unilaterales de puentes y cruces en las frontera por el aumento significativo de flujos migratorios, sólo promueven mayores complicaciones en los intercambios diarios en esa zona.

Lo anterior, en respuesta a las acciones asumidas por el gobierno de Texas de declarar la invasión de su territorio por la presencia considerable de migrantes.

En un comunicado, la cancillería señaló que se trabaja en acciones y medidas conjuntas con EU, que permitan garantizar una migración ordenada, segura y regular, al tiempo que se pueda restablecer el flujo comercial y de personas de manera plena en nuestra frontera compartida.

Informó que mantiene constante comunicación con autoridades federales y locales, a fin de restablecer los flujos de bienes y personas en la frontera con Estados Unidos lo más pronto posible.

Mencionó que los consulados de México en la región están dando puntual seguimiento a las crecientes concentraciones de migrantes y los consecuentes cierres unilaterales de puentes y cruces en la frontera.