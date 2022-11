Adán Augusto evita hablar de su aspiración presidencial para que el INE no lo sancione

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que no hablará por el momento del tema de una posible aspiración presidencial, porque no son los tiempos y porque no quiere darle motivos al Instituto Nacional Electoral (INE) para que lo sancione.

"Ahora, pues entenderá, que no podemos manifestarnos en ese sentido, porque el proceso electoral no ha iniciado y porque pues nosotros no le vamos a dar ningún motivo al Instituto, a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y hacernos acreedores a ninguna sanción, pero pues no corre prisa, todo llegará a su tiempo" Adán Augusto López, secretario de Gobernación

Al término del diálogo con legisladores del Congreso de Yucatán, señaló que sus visitas a los estados no son un templete, ni alguna pasarela , pues llega a cumplir con un mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Respecto a la Reforma Electoral dijo que prevén una reducción considerable en el número de consejeros y de magistrados electorales. Además, aclaró que también está la propuesta de reducir hasta en 10 mil millones de pesos anuales el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sobre la marcha que se alista para el domingo sostuvo que tienen todo su respeto quienes decidan manifestarse.

Más temprano en diálogo con religiosos comentó que existe la necesidad de socializar la reforma para que la conozca la ciudadanía .

DGM