Arturo Zaldívar niega que Poder Judicial pase por momento de debilidad en su autonomía

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, defendió la autonomía del Poder Judicial y rechazó que rechazó que la Corte esté en un momento de debilidad sobre la autonomía.

Explicó que en el país se está viviendo un momento de enorme polarización, situación que también sucede en otras partes del mundo como en América Latina.

“Yo niego categóricamente estas afirmaciones, que pueden ser en ocasiones interesadas y en otras desinformadas. Si nosotros analizamos el trabajo que viene realizando la Suprema Corte mexicana y los jueces federales, que en México son jueces constitucionales, nos damos cuenta de que estamos viviendo una de las etapas de mayor vigor, independencia y autonomía del Poder Judicial”, dijo Arturo Zaldívar durante su participación en la Cumbre Internacional sobre el Estado de derecho.

Añadió que los poderes judiciales atraviesan por enormes presiones por parte de los poderes institucionalizados, fácticos, mediáticos y económicos.

Además, el ministro presidente de la SCJN destacó que la independencia judicial estaría condicionada a si falla o no favor de los grupos, cuando la actividad de los jueces, consideró, no puede juzgarse desde esa perspectiva.

"Si el Poder Judicial dicta una sentencia favorable a los intereses del gobierno entonces se dice que ya no hay independencia judicial, si por el contrario se falla en contra del gobierno, para algunos esto demostrará la independencia y para otros significará que el Poder Judicial está defendiendo el statu quo y está ajeno a los intereses del pueblo. La actividad de los jueces no puede juzgarse desde esta perspectiva, no puede analizarse de esta forma”, destacó Zaldívar Lelo de Larrea.