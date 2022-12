Arturo Zaldívar ponderaría dejar la SCJN si hay una "buena oportunidad" antes de 2024

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, señaló que seguirá como ministro de la Corte durante los dos años que le quedan en el cargo, pero aclaró que si se le presenta alguna "buena oportunidad" en algún otro lugar, lo pensará.

"Yo tengo dos años más como ministro. En principio, estaré abocado a eso. Sin embargo si surge alguna posibilidad alternativa, coyuntura, en donde pudiera yo ir a algún lugar o sumarme a algún proyecto en el que crea que pueda servir mejor a mi país, lo ponderaría, pero por lo pronto seguiré como ministro hasta noviembre de 2024",dijo el ministro presidente.

En entrevista radiofónica, comentó que la relación con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador es simplemente "cordial y respetuosa" para resolver los asuntos "con independencia y de acuerdo a la Constitución", por lo que negó que le haya ofrecido cargos públicos dentro de la administración.

Zaldívar, precisó que los jueces han resuelto con independencia lo que se ha invalidado y que la Corte no debe ser oposición ni sumarse al gobierno.

Presumió que ninguna otra administración ha resuelto tantos casos en contra como la suya y considero que quien llegue a la Corte debe ser una persona que tenga habilidades adecuadas para poder presidir sin presión política y lleve un diálogo respetuoso con todas las fuerzas del poder.

"Que tenga liderazgo al interior, que tenga respeto de sus padres y que pueda ejercer un liderazgo entre juezas y jueces federales (...) cuando uno está en campaña, le dice a los compañeros: todo lo vamos a ver colegiadamente, el artículo 100 de la Constitución, la administración exclusiva y plena de la SCJN, yo no realicé ningún acto que la Constitución no me permitiera", acentó Zaldívar.

LRL