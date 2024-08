Arturo Zaldívar ve responsabilidad de Norma Piña en paro del Poder Judicial

El exministro Arturo Zaldívar endosó la responsabilidad del paro de labores en el Poder Judicial a la ministra presidenta Norma Piña, ya que, afirmó, “ella no promovió el dialogo”, y por el contrario asumió una actitud de soberbia.

Aunado a ello, Arturo Zaldívar dijo que existe presión para que los trabajadores tomaran esta medida.

MÁS INFORMACIÓN Reforma judicial es la prioridad, dice Zaldívar

El coordinador de Política y Gobierno en la administración de la Presidenta electa Claudia Sheinbaum, señaló que la ministra Norma Piña tuvo una actitud de arrogancia desde que se dio a conocer la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y durante poco más de un año decidió no participar ni intervenir en foros para discutir el futuro del Poder Judicial, dejando de lado la conversación, donde pudieron surgir propuestas.

"No se hizo nada, no se buscó en ningún momento dialogar, averiguar de qué forma vendría la iniciativa e incluso como, ya lo dije, se convocaron a foros el año pasado en el Congreso de la Unión; se invitó a la ministra presidenta a asistir y decidió no asistir y el Poder Judicial decidió no participar en una actitud soberbia y arrogante, por el contrario se sumó a fuerzas políticas opositoras", señaló Arturo Zaldívar en su espacio radiofónico de los martes con Ciro Gómez Leyva.

El ministro en retiro dijo que los jueces y magistrados no tuvieron una representación con Norma Piña , pues dio la impresión de que dejo "huérfanos" a este grupo de trabajadores quienes no pudieron tener una interlocución adecuada de cara al análisis de la reforma en el pleno de la Cámara de Diputados.

"Lo que hoy hacen, jueces y magistrados es en la orfandad al no haber encontrado a nadie que estuviera generando el diálogo político que se debió de haber hecho desde hace mucho, ahora está clara que su causa no es popular, es una causa totalmente impopular y lo vimos en el 2 de junio", señaló.

Este lunes jueces y magistrados del país decidieron irse a un paro de labores indefinido luego del avance de la reforma judicial en el Congreso de la Unión a ello se sumaron los trabajadores del Poder Judicial.

Por lo anterior, Arturo Zaldívar señaló que los “jueces y magistrados no tienen derecho a los paros ni a la huelga por lo que de manera ilegal están paralizando la impartición de justicia por la vía del chantaje”.

Poder Judicial seguirá atendiendo a ciudadanía en medio de paro

Hasta ahora, el paro de labores en el Poder Judicial de la Federación se ha extendido al menos a 28 estados y, aunque contempla la suspensión de actividades jurisdiccionales, hay ciertos temas que sí se deberán atender, de acuerdo con la circular 16/2024, la cual fue compartida en redes sociales por la jueza de Distrito Yazmín Murillo y que a decir de la líder de trabajadores “se cumplirá a cabalidad”.

El documento compartido por la juez Murillo señaló que “para considerar un asunto como urgente se deberá tomar en cuenta si los derechos humanos están en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que pueda traer la espera en la conclusión de la suspensión de labores”.

Asimismo los juzgadores tendrán en cuenta que dichos asuntos tengan posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a los derechos económicos y sociales para personas en especial situación de vulnerabilidad, destacando los relacionados con la salud.

Para ello establecieron según el Consejo de la Judicatura Federal que se seguirán atendiendo los casos en los Centros de Justicia Penal Federal relacionados a: Determinaciones referentes a la calificación de detenciones; vinculaciones a proceso; implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva y determinaciones sobre extradición.

También se deberán concluir las audiencias de juicios que iniciaron antes del paro en los Centros de Justicia y Juzgados de Distrito Especializados en materia de Ejecución y “que tengan que ver con las decisiones que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas”.

Otros asuntos a atender serán los que tienen relación a beneficios preliberacionales ya determinados pendientes de ejecución (libertad pre liberatoria, anticipada y condicionada); así como acuerdos urgentes sobre condiciones de internamiento que versen sobre atención médica por parte del tercer escalón sanitario (hospitalización), segregación y cultura.

En los Juzgados de Distrito se dará seguimiento a las diligencias para recibir declaraciones preparatorias; actuaciones en el periodo de pre-instrucción (hasta la resolución que resuelva la situación jurídica del detenido). Decisiones en materia de ejecución de sanciones que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas, o que versen en la compurgación de penas privativas de libertad o beneficios preliberacionales ya determinados pero pendientes de ejecución.

Se atenderán también órdenes de arresto, actos que pongan en riesgo la salud o integridad de las personas, casos relacionados con afectaciones al derecho de la salud, casos relacionados con personas migrantes, casos que puedan poner en riesgo el suministro de servicios básicos como agua o energía eléctrica.

“Es importante informar a la sociedad que seguirán operando las Oficialías de Partes y el sistema electrónico únicamente para la recepción de asuntos urgentes y su trámite será a través de guardias con el personal mínimamente indispensables para ello. El teletrabajo podrá emplearse para lograr los fines de este acuerdo”, reza la circular signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el magistrado Juan Carlos Guzmán Rosas, quien aseguró que el paro garantiza seguir atendiendo a la ciudadanía.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR