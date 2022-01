Consuman cambios a estatutos del CIDE para ratificar a Romero

La Asamblea de Socios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) aprobó las reformas a los Estatutos de la institución, que fueron propuestas por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, las cuales incluyen la confirmación de José Romero Tellaeche como director.

“La Asamblea General del CIDE acaba de reformar el Estatuto General. Con este nuevo acto ilegal se asienta un precedente funesto que permite a Conacyt cambiar los demás estatutos y reglamentos del centro sin seguir el procedimiento legal”, publicó la comunidad de la institución en sus redes sociales.

Las autoridades del CIDE informaron que la reforma se aprobó con cuatro votos a favor por parte del Fondo de Cultura Económica, del Conacyt, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); dos en contra, de la Secretaría de Economía (SE) y del Colegio de México (Colmex) y una abstención de Banxico.

Por ello, Ángel Carrillo, uno de los estudiantes representantes del movimiento indicó a La Razón, que el viernes pasado acudieron a dejar a cada dependencia involucrada, un documento en el que hacían la petición de que no se votara a favor de los cambios, los cuales también incluyen quitar poder de decisión a la Asamblea Académica del CIDE, ya que de acuerdo con el Estatuto que estaba vigente antes de la reunión, el Consejo Académico debe participar en la aprobación de la modificación de éste, algo que no ocurrió ya que los docentes no fueron consultados.

“Entregamos un documento con una serie de argumentos para que votaran en contra de la reforma ya que es ilegal, sólo pedimos que se hagan las cosas conforme a los procesos legales establecidos, no estamos pidiendo algo tan complejo, pero Álvarez-Buylla ahora sí quiere que la designación sea oficial”, aseveró.

En otra entrevista a este diario, Javier Aparicio, profesor e investigador del CIDE, dijo que la comunidad académica siente frustración ante los hechos.

“Tenemos indignación porque nos deja claro que Conacyt no tiene ningún inconveniente en violar la legalidad. Lo que más preocupa de las reformas es que van a facilitar la designación de Romero como director por dedazo y a su vez permitirán que se elija al secretario académico de manera externa; es decir, que pueden designar un director sin someterlo al consejo directivo, esa persona a su vez puede designar académicos externos del CIDE por lo que básicamente la dirección queda vulnerable y sin autonomía”, dijo.

La aprobación de las reformas, se realizó ayer durante una reunión a la que convocó la titular del Conacyt, en la que participaron funcionarios como las secretarias de Economía y Educación, Tatiana Clouthier y Delfina Gómez, respectivamente.

El subdirector del Banxico, Gerardo Esquivel, aseguró estar en contra de la medida, pero respetó la decisión que tomó la institución de la que forma parte.

“Como egresado y profesor del Colmex, celebro y comparto la postura de la Presidenta Silvia Giorguli en torno al tema del CIDE. Como miembro de la Junta de Gobierno de Banxico, entiendo la postura institucional que ha buscado garantizar que se cumpla la normatividad en todo momento”, expresó en Twitter.

Por su parte, el Colmex destacó que no hay condiciones para avalar las reformas.

“El Colegio de México manifiesta que no hay condiciones para presentar y aprobar propuestas de reforma al Estatuto Orgánico, dado que el procedimiento en sí mismo, no cumple con lo que dicho estatuto señala”, publicó la institución en un comunicado firmado por su presidenta, quien pertenece a dicha Asamblea y votó en contra de los cambios aprobados.

El dato: Desde el 13 de enero, la comunidad académica y estudiantil del CIDE emitió un comunicado para pedir a la Asamblea de Socios de la institución no apoyar las reformas a los Estatutos.

Cambios se avalaron de manera legal: Tellaeche

José Antonio Romero Tellaeche, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que las reformas el Estatuto se aprobaron de manera legal por la Asamblea de Socios de la institución, y que no se convocó al Consejo Académico porque la propuesta la hizo el Conacyt, liderado por María Elena Álvarez-Buylla.

“Después de un ejercicio ejemplar de deliberación rigurosa, en el que se expuso y analizó con detalle la propuesta de reforma al Estatuto General del CIDE, misma que contó con la revisión y visto bueno de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Asamblea General de Asociados acordó aprobar, con estricto apego a la normativa vigente, los cambios propuestos”, se lee en el comunicado publicado por la institución en redes sociales.

De acuerdo con el rector, “la reforma tiene como propósito aclarar el sentido y alcance de las disposiciones que regulan el procedimiento de designación del titular del Centro a fin de evitar confusiones futuras, respetando el espíritu del Estatuto vigente”.

Por otra parte, destacó que las manifestaciones en contra de la reforma son actos de transgresión.

“Se han registrado en las instalaciones y colindancias de este Centro diversos actos de transgresión y violación a las normas, llevadas a cabo por un grupo de personas inconformes, muchas de las cuales descendieron desde un autobús proveniente de Guadalajara, por lo que se les hace un llamado respetuoso para dialogar y encontrar las vías de entendimiento institucional, pacífico y respetuoso de las controversias”, concluyó.

lemm.