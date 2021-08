En ascenso, demanda de tanques de oxígeno

La tercera ola de contagios por Covid-19 aumentó la demanda de tanques de oxígeno en las últimas tres semanas en la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Veracruz, al terminar con la existencia de los cilindros por la urgencia de pacientes que requieren del insumo médico.

Los costos de los tanques no se han incrementado respecto a la segunda ola de contagios, de acuerdo a un monitoreo que hizo La Razón en los estados. El tanque de 680 litros (portátil) cuesta en promedio, entre cinco y seis mil pesos, pero las rentas llegan a los tres mil 500 pesos, aunque los depósitos son los que varían y van de los tres mil hasta los 15 mil pesos.

El segundo cilindro que más piden los familiares de pacientes, es el de mil 700 litros y cuesta 12 mil pesos con una renta mensual de ocho mil pesos, pero en comparación con la segunda ola, bajó ya que en enero pasado rondaba entre 30 y 50 mil pesos.

Personal de una de las principales distribuidoras de tanques de oxígeno en la Ciudad de México, “Redimedic”, ubicada en la colonia Doctores, aseguró que se han incrementado en un 50 por ciento las ventas de cilindros respecto a la segunda ola de enero pasado, además de que los adquieren desde Estados Unidos con la empresa Catalina que es la encargada de exportar al país este tipo de productos con garantía de un año.

En Santa Cruz Acatlán, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, la responsable de una comercializadora dijo que solo tienen en existencia dos tanques de mil 700 litros, pero la renta oscila en los tres mil pesos mensuales, con un depósito de dos mil 300 pesos, ya que los demás se encuentran en préstamo.

“La renta te la damos con una sola recarga de oxígeno, pero necesitamos una credencial de elector, cuatro referencias personales y pagar todos los depósitos y la primera renta. La recarga extra vale mil 550, pero tienes que venir a fuerza; solamente tengo dos en existencia, pero como se los pueden llevar, como pueden estar aquí, pero si hay mucha demanda”, explicó.

En la alcaldía Gustavo A Madero y en la Central de Oxígeno Medicinal en Azcapotzalco ya no tienen existencia de tanques de oxígeno médico, ya que todos fueron vendidos.

Un responsable en la GAM dijo a La Razón: “Ya no tenemos nada, ya no hay desde hace tres semanas, no hay en la ciudad. Solo tenemos dos tanques, uno de 600 litros que cuesta seis mil pesos, pero te dura como cuatro horas máximo, y otro de mil 700 litros que vale 12 mil, pero ya no estamos dando servicio porque no hay”, mencionó.

En cambio, sobre la avenida Montevideo #140 se encuentra un local que vende y renta oxígeno, aquí los precios de venta y renta son más accesibles, “para la renta solo tenemos de 680 litros disponibles, estos requieren mil pesos de depósito y 500 pesos de renta mensual” confirmó una de las personas encargadas a La Razón, mientras que un tanque portátil tiene de 680 litros tiene un precio de cuatro mil 900 pesos, únicos en existencia.

Sobre la avenida Pantitlán casi esquina con avenida Nezahualcóyotl, en el Estado de México, los precios de tanques oscilan entre los cuatro mil y nueve mil pesos.

En los últimos meses el precio de este equipo médico se ha disparado, pues en portales de compra venta en Internet se pueden encontrar tanques de oxígeno que rebasan los 13 mil pesos a la venta y hasta tres mil pesos la renta mensual.

En el interior del país también creció la demanda en las últimas semanas. En Querétaro la principal distribuidora “Tanques de oxígeno Querétaro” ubicada en el municipio de Santiago solo cuenta con seis cilindros de 680 litros y tres de mil 700 litros ya que se terminaron. En Guanajuato en la empresa Irpesa del Bajío del municipio de Irapuato solo tiene en existencia taques de 680 litros, debido a que la semana pasada se terminaron y hasta dentro de un mes surten.

En Guadalajara, Jalisco “Tanques de Oxígeno Medicinal Oxigas” ya no cuentan con servicio ya que se agotaron sus existencias y no tienen previsto compra de nuevos tanques al momento, además el responsable comentó que en todo el municipio está agotada la venta. Mientras que en el Puerto de Veracruz “Oxígeno 21” solo tiene a la venta un tanque de 680 litros, ya que no tienen más porque se terminaron desde hace dos semanas.