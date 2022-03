AMLO señala de violencia a sexenios neoliberales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que sus adversarios aprovechan el caso de los asesinatos a periodistas para orquestar una campaña mediática orientada a debilitar su Gobierno.

Rechazó que existan crímenes de Estado contra los comunicadores, pues dijo que han sido víctimas de organizaciones criminales heredadas del periodo neoliberal, y negó que su administración esté fallando en brindarles protección.

En conferencia, al cuestionarlo sobre los siete casos que se han dado en el país, sostuvo que está trabajando para garantizar la paz y la seguridad a todos los mexicanos y a los periodistas.

“Se tienen que conocer los antecedentes y se tiene que tener un contexto, pues la diferencia de estos casos con los de antes, es que los periodistas asesinados ahora, casi todos han sido víctimas de las organizaciones criminales que se heredaron de una política fallida que se mantuvo durante el periodo neoliberal”, dijo.

Destacó que “una diferencia fundamental, subrayo, es que los crímenes contra estos periodistas no son crímenes de Estado, porque tenemos todos los elementos; vamos a dar información de caso por caso, pero no sólo eso: a diferencia de antes, en todos estos homicidios ya hay detenidos, no hay impunidad”.

Al preguntarle si su Gobierno les ha fallado, respondió: “No. Tenemos una protección especial a periodistas, un plan, vamos a informar caso por caso; y sí, a los que asesinan son periodistas humildes que están haciendo su trabajo en las distintas regiones del país, no los periodistas que están al servicio de los potentados; ésos no tienen riesgos y, además, no deseamos que les pase nada, a nadie, pero existe, no tengo la menor duda, una campaña aprovechando esta circunstancia lamentable en contra del Gobierno que represento y el fondo es que quienes desean robar y saquear a México ya no lo pueden hacer y están buscando la forma de debilitar, y esto no pasa sólo en México, sino en otros países”.

Enfatizó que lo que se está enfrentando es no sólo al crimen organizado, sino a una mafia de poder, por lo que aclaró: “No somos iguales que gobiernos anteriores.

En este sentido, reprochó que “no hablan ustedes, o muy poco, de que se llegó al extremo de que el secretario de Seguridad Pública (Genaro García Luna) de Felipe Calderón tenía relaciones con el crimen organizado y está preso ahora en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahora se mantienen estas bandas porque lleva tiempo pacificar un país después de 36 años de promoción desde el Estado, de la violencia”, puntualizó.

lemm.