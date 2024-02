Asociación Nacional de Abogados Democráticos exige al Poder Judicial que “se ciña” a lo establecido en la constitución

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos refrendó su compromiso para exigir el pleno respeto de la letra y espíritu de nuestra Constitución Federal de 1917, y señalaron que “exigimos por lo tanto que los tres Poderes de la Unión, principalmente el Poder Judicial se ciña estrictamente a lo establecido en nuestra carta magna y no pretenda actuar en contra o por encima de sus mandatos”.

La Asociación recordó que “hoy que se cumplen 107 años de la promulgación de nuestra Constitución de 1917 debemos siempre recordar que nuestras constituciones han ido precedidas por luchas revolucionarias del pueblo, no han resultado solamente de debates legislativos, sino de históricas luchas del pueblo, principalmente de los trabajadores del campo y las ciudades. Nuestra Nación siempre se ha sublevado en contra de los dictadores, déspotas, conservadores y hoy en contra de los neoliberales”.

Los abogados señalaron que, el gobierno y todas las instituciones deben actuar invariablemente en respeto a la Constitución y no deben distorsionarla y pretender sujetarla a sus preferencias ideológicas.

Cuando se actúa contra la Ley Suprema, no solo se cometen violaciones y actos inconstitucionales e ilegales sino que además, se desvía y desvirtúa el proyecto nacional; se pisotea la soberanía popular, la democracia y el respeto que le deben guardar los tres poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales deben apegarse a la carta magna y no ésta a ellos como ha sucedido con las privatizaciones de las empresas estatales básicas, de los puertos, bancos, fronteras, territorios, carreteras, educación, derechos colectivos, laborales, agrarios, sociales, etc