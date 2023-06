Aspirantes de alianza mantienen en duda registro por candidatura

El método de la oposición para elegir al candidato presidencial mantiene dudas entre algunos aspirantes, que pusieron en entredicho su participación o que abiertamente anunciaron que no se registrarán en el proceso.

La senadora Lilly Téllez, del PAN, expuso ayer que las 50 preguntas que planteó en redes sociales no significan que no vaya a participar por la candidatura presidencial, sino que quiere clarificar y transparentar el método, para garantizar que no haya violaciones a la legislación.

Subrayó que la oposición no debe caer en faltas legales porque, si no, quienes ganan son los personajes del bloque de Morena, porque lo que quieren es que los aspirantes de oposición sean desactivados.

Por ello, remarcó que sus cuestionamientos sobre el método no deben tomarse como un intento de dividir a la oposición, aunque dejó entrever que pudiera buscar la candidatura a través de otra vía.

“Sí voy a participar, pero no sé si será a través de este método, porque quiero asegurarme de que no se viole la ley”, declaró.

En el mismo tono de incertidumbre se expresó el senador panista Damián Zepeda, quien indicó que él emitirá un posicionamiento oficial en los próximos días para formalizar si participará o no, aunque de antemano manifestó su rechazo a la alianza que su partido mantiene con el PRI y expresó su negativa a que la oposición se deje marcar el paso por Morena, además de diferentes deficiencias que, consideró, tiene el método definido por el bloque.

“El método que están poniendo no busca generar una candidatura competitiva, sino administrar el control de los partidos”, aseveró.

Dentro de las reservas planteadas por los aspirantes, se mantuvieron las expresadas por la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien dijo que, si bien el método los entusiasma, también tienen que leer la “letra chiquita” y revisar bien el fondo, para garantizar que no se comprometa la legalidad del proceso que seguirán.

“El método anunciado por el #FrenteAmplioPorMexico entusiasma a quienes buscamos formar una alianza entre partidos y ciudadanía. Es un paso importante, pero debemos revisar la letra chica a fin de evitar comprometer la legalidad y la integridad del proceso. La forma es tan importante como el fondo”, publicó en sus redes sociales.

En el caso de Demetrio Sodi, reiteró sus aspiraciones de contender por la Presidencia de México en el 2024; sin embargo, dijo que no fue invitado por la alianza opositora al encuentro celebrado el lunes en la presentación del método, por lo que criticó que “marginan a los independientes”.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el excandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México refirió que “es evidente que los candidatos independientes estamos siendo marginados y se nos están poniendo trabas, en lugar de abrir el proceso y facilitarlo”.

Indicó que esto no sólo afecta su participación, sino también la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus representantes, lo cual hace que la contienda no sea en un sentido de equidad, sino de intereses personales.

“A la oposición le entró la prisa y va a sacar su candidat@ el 3 de septiembre, tres días antes que el de Morena, es un error, los cuatro de Morena tienen un año recorriendo juntos el país y los tres de oposición sólo tendrán dos meses para hacerlo. López Obrador sigue imponiendo la agenda”, dijo en otro posteo.

A pesar de ello, Sodi indicó que está dispuesto a registrarse como independiente, pues aseguró que cuenta con una agenda que beneficia a la gente y las causas.