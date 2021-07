En pos de dirigencia critican falta de triunfos en el PAN

En medio del festejo de la cúpula panista por haber refrendado su triunfo en los estados de Chihuahua y Querétaro y pasar de 79 a 113 diputados federales, aspirantes a presidir al blanquiazul cuestionaron el escaso número de victorias en las pasadas elecciones del 6 de junio, la alianza con el PRI, disminución en el padrón, oídos sordos a la militancia y falta de liderazgo.

Entrevistados por La Razón, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, la diputada federal, Adriana Dávila, la senadora Kenia López Rabadán y el exdiputado federal, Gerardo Priego hablan sobre sus aspiraciones para relevar a Marko Cortés, cuya oficina de prensa respondió que por el momento, está concentrado en la agenda que suscribió en la alianza Va Por México.

El gobernador Francisco Domínguez Servién afirmó que al día siguiente de las elecciones, preguntó a la dirigencia panista que por qué el festejo, ya que es “como si no hubiéramos participado en 13 de 15 elecciones a la gubernatura”.

“En una reunión virtual desde el órgano máximo del partido había mucho festejo y cuando me tocó hablar yo dije con mucho respeto que no entendía cuál era el motivo, si bien se obtuvieron más curules en el Congreso de la Unión, no se estaba haciendo un análisis completo; competimos en 15 gubernaturas, y tras la elección obtuvimos solo dos, Querétaro y Chihuahua; como si no hubiéramos participado en las otras 13, además de congresos locales y presidencias municipales”, comentó a este diario por medio de un cuestionario enviado por correo electrónico.

El mandatario de Querétaro enfatizó que “hoy tristemente somos un partido pequeñito en cuestión de militancia, porque, no se han abierto afiliaciones, pareciera que se tiene secuestrado al padrón”.

“Resulta que ahora los militantes deben refrendar su militancia cada número de años y hacer otra vez examen y entrevistas y demás requisitos. Entonces muchísima gente ya no fue al refrendo y hoy tristemente somos un partido que solo tiene 271 mil afiliados en todo México; eso tiene que cambiar, para que cualquier ciudadano que quiera integrarse y ser miembro del PAN lo haga sin ninguna dificultad”, aseveró.

Domínguez Servién, quien concluye su gobierno el próximo 30 de septiembre para dejarlo en manos del también panista Mauricio Kuri, aclaró que “personajes importantes del partido me han mostrado su apoyo e interés para que me postule a la dirigencia nacional; por eso, los fines de semana, estoy examinando escenarios antes de tomar una decisión. Como dicen en mi rancho, ando tanteando terreno”.

Censuran falta de identidad partidista. Por separado, la diputada federal Adriana Dávila Fernández comentó a este diario que levantó la mano para presidir al PAN porque “tienes un dirigente que se diluye con el reto, que no se diferencia, ni se hace distinguible ante otras fuerzas políticas, por lo que la gente vota solo por el menos peor”.

“Los argumentos que hay en el interior del PAN, es que nadie entre a la contienda porque todo está decidido y ya hay un ganador que controla los órganos, los padrones, pero es un discurso simplista que se debe quitar, porque es necesario seguir luchando”, destacó.

Consideró en el blanquiazul, “hemos perdido identidad; en muchos de los casos el partido se ha ido a la tercera fuerza y creo que vale la pena entender que somos una institución que el Presidente eligió como su oposición, además tenemos que construir la alternativa para los ciudadanos”.

“Sí, se ha dejado de escuchar a la militancia, hemos disminuido la militancia, En 2017 teníamos un padrón de más de 475 mil militantes y hoy se redujo a 270 mil, pero nos estamos conformando con el número de votos, es decir, crecimos un punto porcentual en tres años pero no lo medimos cuando teníamos un mayor porcentaje de votación en años anteriores”, indicó.

Dávila Fernández comentó que se requiere construir una alternativa de gobierno que no arrincone su pasado, que “seamos capaces de dar nuevas alternativas a nuestros electores, porque la media del PAN es de 50 años, entonces no estamos hablándole a las mujeres a pesar de que tenemos políticas ni a los jóvenes, y creo que tenemos que considerarlos para las decisiones que el país debe tomar y también el partido.

“Tomé la decisión de ir por la dirigencia porque el PAN ha dejado de tener democracia interna, y eso implica que podamos participar quien sea, que se nos permita discutir, argumentar, tener programas y acercarnos a las coincidencias, eso se dejó de hacer porque las decisiones las toma la cúpula, lo que preocupa, porque exigimos a un Gobierno como el de López Obrador, pero nosotros tampoco seguimos las reglas”, resaltó.

Un padrón a la baja. De acuerdo con los estatutos del PAN: “el Consejo Nacional se renovará el segundo semestre del año siguiente de la elección federal”, por lo que integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) coinciden en que la convocatoria para llevar a cabo esa elección, se emitirá en septiembre, y en el calendario albiazul se prevé llevar a cabo la votación en octubre próximo.

Para la selección de su presidente, los panistas determinaron que se realice una contienda interna en la que participan todos los militantes, el padrón que tiene registrado ante el INE es de 252 mil 140 militantes, es decir, 20 mil menos que los que mencionaron dos de los aspirantes a la dirigencia del blanquiazul, de los cuales 131 mil 14 son mujeres y 121 mil 126 son hombres.

Antes de convocar a elecciones, primero se deberá reunir el Consejo Nacional conformado por más de 300 consejeros y dirigentes del CEN, el cual convocará a la Comisión Nacional de Elecciones que se encargará de organizar los comicios para renovar la dirigencia panista.

“el PAN lo puede encabezar una mujer”. La vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán dijo a La Razón que la prioridad es que al frente del PAN esté un dirigente capaz de sumar apoyos y alianzas entre la oposición, con miras a los comicios presidenciales de 2024.

“Debe ser una persona que una, que defienda al partido, que no se achique ante estas irracionalidades que se expresan desde el gobierno, necesitamos un dirigente que tome decisiones a favor del PAN y a favor de México y estoy segura que hay muchos perfiles en el PAN que cumplen con esta prioridad.

“Es necesario un presidente que demuestre liderazgo adentro del PAN y también que pueda ser un interlocutor sólido con los demás partidos políticos, con los que estaremos juntos en una coalición legislativa y veremos si se puede traducir en una coalición electoral en el 2024, si podemos ser una oferta decente, ética, honorable para los mexicanos”, subrayó.

Afirmó que cuenta con el respaldo de varios panistas que la apoyan para contender, pero señala que aún analiza el tema, porque tiene que considerar desde dónde puede hacer la mejor aportación al país.

“Soy absolutamente feminista, si es un hombre maravilloso, si es una mujer maravilloso, es bueno que tengamos la posibilidad de tener a las mujeres tomando decisiones”, expresó.

“Lo estoy valorando y en su momento decidiré si acompaño a alguien o si yo de manera personal aspiro al partido, sin duda es una decisión importante en términos de vida y de lo que estoy haciendo, tendré que pensarlo muy bien, porque no es un tema de cargos, es un tema de hacer bien el bien”, sostuvo.

Lo que sí, dijo, el partido debe ser dirigido por un liderazgo fuerte, de carácter, que tenga la capacidad de unificar al interior del partido y de negociar hacia el exterior.

Sobre todo, explicó la senadora panista, porque los próximos años serán cruciales para la oposición y el blanquiazul es el partido más representativo ante el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, López Rabadán mencionó todavía evalúa si participará por la dirigencia nacional del partido, pero de antemano aseguró que una mujer podría encabezar el partido.

Cortés, prioridad va por México. Este diario buscó al presidente nacional del PAN sobre sus aspiraciones para reelegirse, sin embargo, su oficina de prensa confirmó que por el momento dará prioridad a los temas de la agenda con el PRI y PAN.

Logros y retrocesos del blanquiazul

Marko Cortés destacó que el PAN logró mantenerse como la segunda fuerza en la Cámara baja.

El PAN retuvo Chihuahua y Querétaro, en contraste perdieron Baja California Sur y Nayarit.

Trasciende que Ricardo Anaya apoyará a Marko Cortés para reelegirse al frente del PAN.

“En la congruencia de cumplir con la agenda que hemos suscrito, dirigentes y todos nuestros candidatos, diputados hoy electos, y además haciendo buen gobierno en donde lo haremos en lo individual y de forma coaligada, dándole resultados a la gente, y ahí es donde tendremos que estar concentrados, y particularmente ahí es donde estoy concentrado, llegará el momento para tomar decisiones e informar de las mismas”, comentó Cortés el pasado 6 de julio en una conferencia de prensa.

Además, integrantes de la dirigencia nacional confiaron que otro punto de su agenda es impulsar la anulación de elecciones a la gubernatura en Michoacán y San Luis Potosí, por el cúmulo de irregularidades.

Cuestionan alianza con el PRI. Con una diputación federal por Tabasco como último cargo visible en el PAN, el cual concluyó en 2009, Gerardo Priego Tapia se convirtió en el primer panista en hacer sus públicas sus aspiraciones para presidir al blanquiazul el pasado 29 de junio, acompañado del exgobernador, Francisco Ramírez Acuña.

En entrevista con La Razón, dijo que la militancia “está molesta por la tibieza con la que se ha actuado, sobre todo porque el ADN panista no aceptó esta unión o alianza que nos obligaron a tener con nuestros enemigos tradicionales del PRI. Al panista tradicional le importa que haya contestación, estamos acostumbrados durante 70 años fuimos oposición y hoy volvemos a ser oposición”.

El panista tabasqueño, se pronunció por una autocrítica fuerte al interior del blanquiazul, porque la sociedad lo exige, y como ejemplo habló de los resultados del pasado 6 de junio, en lo que corresponde al PAN, si bien tuvo buenos los resultados en Chihuahua y Querétaro, habrá que revisar porqué se perdieron las elecciones en las otras 13 gubernaturas que se disputaron, comentó.

No habrá proyecto de unidad. En entrevista con La Razón, la secretaria general adjunta del PAN, Cecilia Romero consideró que la elección interna no será una contienda fácil, pero recordó que este estilo de hacer política es lo que gusta a los panistas, siempre y cuando sea con honorabilidad y no para destruir al contrincante.

“Bienvenida la competencia me parece que es sano, es necesario que haya, no una de simulación para que yo te gane, es necesario en el partido una competencia leal, de camaraderías, una competencia sí dura, pero de ninguna manera que lesione, que desangre al partido”, manifestó.

Por separado, el diputado federal José Elías Lixa en entrevista con este diario, coincidió con Romero tras advertir que los militantes panistas no aceptarán pronunciamientos de unidad, porque “si esto se va a traducir en un proyecto para que todos pensamos igual, desde luego que no, ni siquiera es prudente en un partido democrático hacer ese planteamiento”.

Con información de Jorge Chaparro.