­Toma impulso entre oposición ir a elección primaria para elegir candidato

A 10 días de que los partidos de oposición presenten el método que seguirán para definir candidato presidencial, el sistema de elecciones primarias está tomando vuelo y gana terreno entre los propios aspirantes, como el panista Damián Zepeda y los priistas Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes Rangel.

Frente el avance de Morena en el proceso para definir al candidato presidencial, la alianza opositora se alista para presentar, el 26 de junio, el método para elegir abanderado para el 2024, además de que prepara la realización de foros que permitan la construcción de una plataforma común.

Algunos aspirantes manifestaron que la principal propuesta que corre en el análisis para la selección del abanderado es a través de elecciones primarias o internas, más que la suma de firmas, como lo propuso el PAN, o el método de encuesta que prevé llevar a cabo la Cuarta Transformación.

Consultados por separado, los aspirantes señalaron que, si bien se deben considerar todas las alternativas, la visión de comicios primarios, que permita la promoción de los aspirantes, sería una ruta positiva.

Además, indicaron, esto permitiría dejar en la ronda final a un par o tres de los aspirantes, lo que reforzaría su posicionamiento y lograría alcanzar los mayores consensos.

Así lo expuso el diputado federal Ildefonso Guajardo, quien dijo que lo prioritario es que no debe haber “incentivos perversos” que en algún momento puedan generar que fortalezcan sus posicionamientos para que al final busquen la candidatura por otras vías.

Ante la propuesta inicial de Marko Cortés, líder nacional panista, para la reunión de un millón de firmas, los aspirantes plantearon que lo primordial es abrir el registro a la participación de todos los interesados y que se priorice la promoción en el país, no sólo por la persona, sino por el proyecto que representan como oposición.

Por ello, Guajardo Villarreal expuso que el método más viable es el que permita el voto directo de la sociedad en general, además de los militantes, y para elegir al abanderado presidencial de la oposición.

“Que se establezcan los criterios básicos para que los aspirantes puedan recorrer el país, presentarse ante los mexicanos, que haya un filtro, que se realice una primera selección y después queden, digamos, tres aspirantes al final, pero siempre con reglas claras”, sostuvo el priista.

En el mismo sentido se expresó Damián Zepeda, senador del PAN quien manifestó que para la oposición no es viable el tema de las encuestas, porque no es suficiente con elegir al perfil más reconocido, sino que se requiere al que realmente genere votos para la oposición, porque hay algunos que, por muy conocidos que sean, no son opciones entre la ciudadanía.

El sonorense abiertamente manifestó su rechazo al planteamiento del líder nacional de su partido sobre las firmas y dijo que se debe dar prioridad a un método que permita incrementar el nivel competitivo de los aspirantes de la oposición.

“No somos competitivos, tal vez haya algunos que son conocidos, pero eso no necesariamente se traduce en votos. Pueden ser muy identificados y rebasar en las encuestas, pero tal vez no sean los más votados o sean los que generan un efecto contrario; entonces, hay que privilegiar una selección abierta, que cuente con el mayor respaldo de la ciudadanía”, señaló.

Al respecto, Enrique de la Madrid afirmó que no se puede perder más tiempo, porque en la oposición, en comparación con Morena, ya van tarde en el posicionamiento de la “marca”, por lo que coincidió en que tienen que optar por un método que seleccione al más competitivo.

“Las reglas tienen que ser democráticas, transparentes, con un proceso ciudadano, abierto, en el que todos podamos competir, pero también sacar al candidato más competitivo que pueda ganar y pueda formar un mucho mejor gobierno.

“Se tiene que buscar un método atractivo, que entusiasme a los ciudadanos y que nos permita darnos a conocer, sin agresiones entre nosotros, sino para incrementar la competitividad de los que estamos en contra de Morena”, dijo.

Para ello, expuso, en el proceso que llevarán el PAN, PRI, PRD y la sociedad civil se debe incluir la realización de debates, contrario al guinda, para que los aspirantes que enfrentarán a las “corcholatas” demuestren todas sus propuestas e ideas.

Para la senadora priista Claudia Ruiz Massieu, el mejor método es el que permitirá “que la ciudadanía nos conozca más y que se puedan contrastar los perfiles”.

Estimó que un primer filtro permitiría “definir a la persona más competitiva para encabezar el proyecto opositor e incrementar la participación ciudadana en los próximos procesos”.

Quien ha mantenido su postura a favor de las elecciones primarias también es la senadora del tricolor Beatriz Paredes, quien dijo que se debe optar por el método más abierto, en el que no sólo participen militantes, sino todos los ciudadanos.

“Que el proceso para la candidatura presidencial sea el proceso más abierto posible, no únicamente en el perfil de los candidatos, sino en el perfil de quienes puedan participar en las decisiones de quiénes deben ser los candidatos. Para definir a quien sea candidato, deben tener derecho de participar abiertamente militantes y ciudadanos”, subrayó.