Que cada quien asuma su responsabilidad en la aprobación de la reforma en materia de Guardia Nacional: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el senado no aprueba la reforma de la Guardia Nacional, de todas formas él ya cumplió.

"Está es mi postura, si los senadores deciden que no van a votar por cualquier excusa ya nosotros cumplimos y voy a estar constantemente planteándolo porque es una iniciativa", reveló.

López Obrador también le mando un mensaje a la bancada del PRI que propuso ampliar hasta nueve años la transición de la guardia nacional a un cuerpo civil.

"No hacemos alianzas cuando se trata de defender los intereses del pueblo de la Nación y que cada quien asuma su responsabilidad", dijo el mandatario.

Señaló que los políticos deben preocuparse más sobre defender los derechos del pueblo, pues solo así les va a ir bien.

"Les va a ir bien, ¿a quien le va mal? al que nada más esta pensando como salvar al pueblo, pero les gana la fórmula de la vieja política, es no se puede avanzar sin una política a favor del pueblo", enfatizó.

"Por eso queremos cuidar a la guardia nacional si se deja en seguridad pública o gobernación nos salen los neofifis, estos que se formaron durante el periodo neoliberal, sus ropas, sus cortes de pelo, sin ideales, sin principios aspiracionistas, capaces de todo, una especie de neofifis, no, eso no se puede repetir. El propósito, no es militarizar o ir al autoritarismo sino cuidar, con la vigilancia de la Sedena, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad en el país", demandó el Presidente.

lem.