“Asumo esta derrota”

“He dado todo lo que tenía en este trabajo, pero ustedes han enviado una señal clara… y su juicio es lo único que importa… He escuchado su enojo, su decepción y asumo la responsabilidad por esta derrota… Tras este resultado, dimitiré como líder del partido, no inmediatamente, sino una vez que se hayan establecido los acuerdos formales para elegir a mi sucesor”. ¿De quién son estas líneas de discurso de cara a la derrota electoral? ¿De Alejandro Moreno? ¿Eso iba a decir tras el fracaso del PRI en las elecciones pasadas? ¿De Marko Cortés, por la debacle panista? ¿De Jesús Zambrano, luego de que el PRD no alcanzara la votación mínima para obtener el registro? No. Son de Rishi Sunak, quien ayer dejó de ser primer ministro del Reino Unido tras perder los conservadores más de 250 escaños. Sí. Qué raros son los británicos, ¿no?