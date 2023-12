Ataques son por miedo: Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez dijo que los hechos ocurridos en Nuevo León, donde se dio la irrupción violenta de personas en el Congreso de Nuevo León para impedir los trabajos legislativos de designación de gobernador interino, fue un intento más de PRI y PAN para bajar a Samuel García de la contienda presidencial y que “los golpes son por miedo”.

“Tenemos una oportunidad histórica de hacer un cambio por todas las mujeres del país, las niñas y los niños. Si en Nuevo León estaba descuidado, no me quiero imaginar a nivel nacional. (…) Estos golpes que vienen de otras fuerzas políticas son de miedo más que de otra cosa y no hay nada que esconder, Samuel y yo siempre hemos dado la cara en absolutamente todo y vamos a dar la lucha”, declaró.

Acompañada de su esposo y de su hija Mariel, Mariana Rodríguez adelantó que será en marzo cuando tome la decisión sobre entrar a la arena política con un lugar en el Senado.

A la aspirante a senadora también se le cuestionó sobre la polémica generada tras el cierre de la cuenta de X de Vicente Fox Quezada, expresidente de México y aclaró que ni ella, ni Samuel, tuvieron nada que ver.