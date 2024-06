“Sólo atendería un llamado de mi Presidenta” tras retiro

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, confirmó que el lunes se reunirá con Claudia Sheinbaum, virtual Presidenta electa, a quien, dijo, “invitaré a comer”, con el fin de llevar a cabo el proceso de transición del Gobierno; refrendó su retiro de la vida política al finalizar su mandato, del cual sólo saldría “si me llama mi Presidenta”.

Afirmó que si sus tres hijos deciden seguir en el movimiento de la cuarta transformación, son libres de hacerlo, pero no lo van a representar a él.

“Si deciden seguir participando, lo van a hacer, pero no me van a representar porque yo ya concluyo, y no voy a tener representantes. Y sólo atendería yo un llamado de mi Presidenta, también, haciendo uso de mi derecho a disentir; toda la vida. Pero es lo único”, sostuvo.

Informó que durante el cierre de campaña le envió un mensaje a Claudia Sheinbaum, el miércoles pasado.

“Aunque pienso igual que tú sobre que el poder es humildad, la verdad, la verdad, estoy muy orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda que México y su pueblo están benditos”, escribió.

El jefe del ejecutivo detalló que la reunión con Claudia en Palacio Nacional, a quien calificó como una “mujer de primera”, se pondrán de acuerdo sobre el proceso de transición.

El mandatario federal aseguró que “Claudia es de primera y me da mucho gusto que, ya que hasta quienes no nos ven con buenos ojos, ya la están aceptando respetando, y qué bueno porque esa unidad es importante ahora que vienen las elecciones en Estados Unidos y se tensan las cosas cuando le va mal a México”.

Claudia es de primera y me da mucho gusto que, ya que hasta quienes no nos ven con buenos ojos, ya la están aceptando respetando, y qué bueno porque esa unidad es importante

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Sobre una reunión con los gobernadores electos de Morena, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que aún no se ha planteado esa posibilidad porque “falta la visita o entrevista con Claudia, después que ya se terminó el conteo”.

“Recuerdo que al día siguiente de nuestro triunfo (en 2018) estuve aquí en Palacio, me entrevisté con el presidente Peña porque todos aceptaron, no tuvimos problemas. Ahora tenemos que esperar porque vieron lo que sucedió y no quiero referirme a eso, pero ya para el lunes”, enfatizó.

Reiteró que está por concluir su ciclo en la vida pública y dijo que lo que vendrá hacia adelante no “es la continuación con los cambios que naturalmente se van a producir de la transformación que iniciamos millones de mexicanos”.

Desautorizó a cualquiera que pretenda erigirse como su sucesor al frente del movimiento obradorista. “Nada de que yo conformo el movimiento obradorista porque yo soy amigo de Andrés Manuel, o yo conformo el movimiento obradorista porque yo luché junto a él desde el principio, o yo conformo el movimiento obradorista porque soy hijo de Andrés Manuel. No, no, eso no”.

Además, pidió a sus hijos fijar un posicionamiento donde aclaren cualquier señalamiento que se haya hecho sobre ellos, de presuntos actos de corrupción cometidos en el sexenio de su padre.

“Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo y como son honrados, porque así fueron educados, por la finada mamá, por el papá, van a sacar un documento, se los sugerí.

“Les dije: no dejen nada pendiente y aguanten, aguanten, porque cuando se lucha por una causa justa siempre se padece, se sufre”, finalizó.

Gastos de transición saldrán con ahorros

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, admitió que no hay un fondo especial para el proceso de transición del Gobierno federal, sin embargo, dijo, no habrá problema porque hay ahorros suficientes obtenidos por el combate a la corrupción y el plan de austeridad implementado.

“No hay problema, el Gobierno tiene ahorros, como ya no permitimos la corrupción y hay un Gobierno austero, tenemos para atender al pueblo, para auxiliar al pueblo”, afirmó.

Ejemplificó el caso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) sobre la disponibilidad de recursos que han sido utilizados para apoyar a más de treinta municipios afectados por el huracán Agatha que azotó las costas de Oaxaca, así como los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz.

En 2018, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia, contó con el “Fondo para la transición” correspondiente al Ramo 23, por un monto de 150 millones de pesos para llevar a cabo los trabajos de cambio de administración.

La misma cantidad tuvo Enrique Peña Nieto cuando triunfó en la Presidencia en 2012, misma que había sido etiquetada en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El jefe del Ejecutivo federal informó que también hay una buena recaudación, lo que respalda su señalamiento de que existe disponibilidad de recursos.

Detalló que los ingresos tributarios alcanzaron los 2 millones 135 mil 670 millones de pesos al 6 de junio, que representa un aumento de 5.5 por ciento real respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, hubo un aumento de 61.5 por ciento en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que alcanzó 265 mil 963 millones de pesos, mientras el Impuesto al Valor Agregado (IVA) subió 3.4 por ciento, 556 mil 908 millones de pesos.

De acuerdo con la tabla presentada en la conferencia de prensa mañanera, los ingresos por comercio exterior también mostraron un crecimiento significativo de 25.3 por ciento, con lo cual alcanzó los 49 mil 964 millones de pesos; en cuanto a los ingresos no tributarios disminuyeron 28 puntos comparado con el mismo periodo de 2023, quedando en 249 mil 897 millones de pesos.