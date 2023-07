Atrocidades suben 24% en 2 años; hay 3 mil 285

En los últimos dos años, los crímenes con violencia extrema, que la organización civil Causa en Común caracteriza como atrocidades, se elevaron 24 por ciento, con 18 actos de este tipo cometidos cada día.

De enero a junio de este año se perpetraron en el país tres mil 285 crímenes con violencia extrema y, de acuerdo con los registros de la mencionada agrupación, este nivel representa 24 por ciento más que en el mismo lapso del 2021 y cinco por ciento más que en el 2022.

Durante enero a junio del 2023 se registraron 990 casos de tortura; 310 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, y 226 masacres.

Causa en Común reportó que el asesinato de mujeres con crueldad extrema es la segunda atrocidad que más ocurrió en el país (después de tortura), con 473 casos, un promedio de 18 cada semana.

De igual manera, se acumularon 134 asesinatos de niñas, niños y adolescentes; en promedio, 22 casos al mes.

La tercera atrocidad más reportada es la mutilación de cadáveres, y le siguen actos violentos contras las autoridades, masacres, violación agravada, hallazgo de fosas clandestinas, calcinamiento, asesinato de funcionarios, intento de linchamiento, violencia contra migrantes, esclavitud, trata, desplazamiento forzado, así como asesinato de periodistas y activistas.

Destacó que en Zacatecas, gobernador por el morenista David Monreal y uno de los estados más violentos del país, ocurrieron 141 atrocidades, entre ellas 21 masacres, 23 casos de tortura y 26 actos violentos contra la autoridad.

En Colima, también con gobierno morenista de Indira Vizcaíno, se documentaron 113 atrocidades, entre ellas 42 asesinatos de mujeres, 23 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, y 22 casos de tortura. Además, en todo el país se acumularon seis mil 460 víctimas de las atrocidades cometidas.

María Elena Morera, directora de Causa en Común, dijo que la violencia se ha ido normalizando, debido a que, si bien los mayores delitos los cometen los grupos criminales, los ilícitos relacionados con violencia familiar ya comienzan a ser comunes.

“Durante el periodo se registraron casos de tortura, descuartizamiento y masacres, esas de las que dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador que ya no existen”, expuso.

La experta añadió que la labor de los colectivos es fundamental, ya que han permitido ver “el cementerio” que tiene el país en el tema de fosas y que las autoridades no han podido resolver. También, comentó que existe una cifra negra de “atrocidades” que no se da a conocer, ya que son delitos que aún no se conocen.

Para la socióloga Gema Cruz, es difícil entender la evolución de la violencia a partir de estadísticas, pero radiografías como la de Causa en Común, dijo, permite entender la inseguridad en la que se encuentra el país.

“Muchas de estas formas de violencia no son nuevas, aunque sí hay una preocupante presencia del fenómeno de la inseguridad”, dijo.

Jacobo Dayán, experto en seguridad, señaló que es relevante poner sobre la mesa los fenómenos de las violencias, pues “no estamos ante asesinatos de manera generalizada o sistemática, sino ante violencias que golpean a la sociedad de muchas maneras”.