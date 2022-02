Aumentan 139% defunciones por Covid en tres semanas

En las tres primeras semanas de de este año, México registró un aumento de 139.3 por ciento en las muertes por Covid-19, pese a que los contagios iban en descenso, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) que arroja resultados cada semana, del 2 al 8 de enero de este año se registraron 838 fallecimientos por la enfermedad, mientras que del 16 al 22 del mismo mes los decesos aumentaron a dos mil 006.

Alejandro Sánchez Flores, investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, aseguró a La Razón que el incremento de muertes “es un reflejo de la escasez de pruebas que se ha visto en el país; ya sabemos que hay un subregistro que no alcanza a medir toda la pandemia. Porque por ejemplo, aún así, si de un millón de casos, muere el uno por ciento, sabemos que ese pequeño porcentaje es muchísimo”.

El experto agregó que las autoridades no han podido medir el verdadero impacto de esta variante y se está viendo en el número de muertes como el de ayer cuando alcanzamos el pico máximo.

Sánchez Flores detalló que aproximadamente en la segunda semana de febrero empezará a notarse un descenso en las muertes, aunque será hasta marzo cuando llegue la primavera que se vea una mayor estabilidad.

“Cuando llegue la primavera es probable que comencemos a ver una mayor estabilidad en los casos y las muertes por Covid, ya que las medidas como mayor ventilación en los lugares abiertos van a propiciar que se presente un descenso, aun así las autoridades deben estar preparados para las vacaciones de Semana Santa”, aseveró.

De acuerdo con la actualización más reciente de la Secretaria de Salud (Ssa), que tiene un margen de 14 días con la semana en curso, en las primeras tres semanas de enero fallecieron cuatro mil 50 personas por Covid-19, y sólo el 1 de febrero, autoridades sanitarias reportaron 829 muertes, la cifra más alta desde septiembre.

José Alberto Campillo, miembro de la Sociedad Mexicana de Virología, consideró que este incremento es “una cuestión de números, porque mientras más casos se registren, es evidente que las muertes van a subir, no porque Ómicron sea más letal, sino porque está comprobado que afecta más a las personas que no tienen vacuna y éstas son las que ya esperábamos que fallecieran a causa del virus”, expuso.

El especialista consideró que el mensaje de la Secretaría de Salud es erróneo, ya que, si bien Ómicron no presenta cuadros graves en vacunados, hay algunas personas que toman esa idea como un permiso para no respetar las medidas sanitarias.

“Ya ves en la calle mucha gente sin cubreboca o que no respeta la sana distancia, todo eso contribuye a que los casos se propaguen más rápido y en consecuencia las muertes incrementen”, aseguró.

Cifras superadas

México alcanzó los cinco millones 027 mil 870 contagios de Covid-19 a casi dos años de la pandemia, así como 307 mil 493 muertes, informó la Secretaría de Salud.

En las últimas 24 horas, se registraron 573 fallecimientos y 42 mil 181 nuevos contagios.

En el Informe Técnico Diario de coronavirus, autoridades de Salud señalaron que hay 642 mil 050 casos sospechosos y 219 mil 881 activos, es decir, aquellas personas que presentaron síntomas en los últimos 14 días.

Gráfico

La Secretaría de Salud detalló que la ocupación de camas generales se encuentra en 45 por ciento y las camas con ventilador en 30 por ciento.

Las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Sonora, Puebla y Veracruz, que en conjunto conforman el 64 por ciento de todos los casos.

Con relación a la Estrategia Nacional de Vacunación, explicó que este miércoles se aplicaron 666 mil 616 dosis contra Covid-19, por lo que hasta la fecha se han administrado 166 millones 768 mil 826 vacunas.

Persisten largas filas por test pese a descenso de Covid-19

Las largas filas de personas a la espera de hacerse una prueba para detectar Covid-19 continúan en algunos macroquioscos de la Ciudad de México, aun cuando la cuarta ola ocasionada por Ómicron ya entró en una fase de descenso, según el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell.

Antes de las 10:00 de la mañana de este miércoles, en el módulo localizado afuera del Metro Etiopía, en la alcaldía Benito Juárez, a la espera de turno había al menos unas 60 personas, incluso niños, a quienes sus padres llevaron para descartar o comprobar la infección causada por el coronavirus.

Angélica visitó el módulo luego de que todos en su familia enfermaron y, aunque no tiene síntomas, “por tranquilidad” prefiere saber si se encuentra sana.

“Yo no me he sentido mal, pero estoy en contacto con todos en mi casa y salieron enfermos; nadie está grave, pero sí se contagiaron todos. Dije: ‘no pierdo nada en hacérmela’”.

Alfredo, habitante del Estado de México, también acudió al sitio para tener certeza de que no tiene el virus, pues en los últimos días un par de conocidos le informaron que comenzaron con síntomas.

“Afortunadamente me avisaron, después de que los vi el sábado; se agradece mucho el que avisen. Me he hecho pruebas en otras ocasiones, después de que conocidos salen positivos, y hasta ahora no lo he tenido, (pero) más vale prevenir”, manifestó.

Unas 60 personas se formaron, ayer, en el módulo cercano al Metro Etiopía, para hacerse el test. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

En el módulo localizado afuera de la plaza Forum Buenavista en la alcaldía Cuauhtémoc, la fila no era tan larga como se veía a mediados del mes pasado, cuando las autoridades reabrieron el módulo; sin embargo, al menos un centenar de personas se mantenían a la espera de su test, mientras un empleado pedía que mantuvieran la distancia, algo que hace unas semanas se volvió casi imposible.

Tras un mes de aumento constante en las hospitalizaciones por Covid-19 —desde finales de diciembre del 2021—, en los últimos dos días han ido a la baja, pues de dos mil 357 reportadas el 31 de enero, ayer bajaron a dos mil 267, 90 menos.

Esto significa que la saturación bajó del 39 al 38 por ciento en 24 horas, de acuerdo con la plataforma del semáforo epidemiológico Covid-19 de la Ciudad de México.

Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció esta reducción en las hospitalizaciones, lo cual, aseguró, “es muy bueno” que ocurra.

Al ser cuestionada en rueda de prensa, acerca de los datos oficiales que comparte diariamente el Gobierno capitalino, la mandataria aseveró que desde hace algunos días se ha visto esta reducción tanto en los ingresos hospitalarios como en los casos positivos.

“Hay una reducción en los ingresos hospitalarios y, a partir de hace algunos días, en el total de hospitalizaciones. La idea es que esto, ya que sea una semana o un poco más, ya podamos hablar de una consistencia hacia la reducción, y siguen bajando también los positivos, tanto en números relativos como en absolutos”, comentó.

La mandataria recordó que se tiene que continuar revisando cuál es la tendencia de los casos, pero expuso que es “muy bueno que esto esté ocurriendo y, como siempre lo planteamos, la vacunación es lo más importante”.

Con información de Frida Sánchez