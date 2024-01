Entre polémica por tesis, va extra para ratificar a Godoy; ésta se defiende

Sin la bancada del PAN presente y en una sesión que apenas duró una hora, Morena y aliados aprobaron ayer en el Congreso capitalino la celebración de un periodo extraordinario para votar la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El acuerdo -que fue avalado con 12 votos a favor, tres en contra del PRI, y la abstención de la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Gabriela Salido- estipula que el extraordinario se celebrará el próximo lunes 8 de enero, a las 9:00 horas.

Durante la sesión, la priista Tania Larios acusó que Morena y sus aliados actuaron de manera facciosa al reventar la sesión del 13 de diciembre, cuando la 4T no alcanzó los votos a su favor para desahogar el asunto.

“Fue el grupo parlamentario de Morena, que en un ánimo faccioso al no tener los votos, reventó esa sesión; entonces, en un sentido de congruencia del PRI vota en contra”, dijo.

También condenó lo que consideró “actos violentos y autoritarios” en contra de la presidencia de la Mesa Directiva, por emitir convocatorias argumentando una ausencia de la presidenta, Gabriela Salido, y aprovechando que tienen la mayoría simple para aprobar disposiciones; además, aseguró que la oposición está firme en su decisión por rechazar la ratificación de Godoy al frente de la Fiscalía.

“La oposición está lista, está fuerte y no tiene miedo y al grupo parlamentario del PRI no lo van a doblar ni me impondrán nada con sus amenazas y sus embates autoritarios. Estamos listos y listas para votar en contra de la ratificación”, dijo.

En respuesta, el vicepresidente de la Mesa, el morenista Gerardo Villanueva, acusó a Larios de lucir una “amplia y plena ignorancia” sobre la normatividad del Congreso, pues aseguró que “decir las cosas como son no es ejercer violencia”.

Ante los señalamientos de que Morena intentó “saltarse” a la presidenta del Congreso para convocar a la sesión extraordinaria de este viernes, Villanueva reviró que sólo utilizó “las herramientas parlamentarias” y que derivó en un acuerdo suscrito por todas las bancadas, incluyendo la tricolor.

En otro momento de la sesión en la que reinaron los señalamientos entre el guinda y el tricolor, la morenista Xóchitl Bravo pidió a la presidenta de la Mesa Directiva conducirse en apego a la normatividad y no sólo a favor “del fallido equipo del PRI, el PAN y algunos del PRD”, a los cuales recordó que, quien fue coordinador blanquiazul, Christian Von Roehrich, se encuentra preso, señalado dentro del caso conocido como Cártel Inmobiliario, por lo que reiteró que su bloque ratificará a Ernestina Godoy por considerar que es una mujer integra, completa y que da resultados, y exclamó: “¿Qué creen? ¡Vamos a ratificar a la fiscal!”.

Su compañero de bancada, Alberto Martínez Urincho, también dirigió su discurso hacia Gabriela Salido, al asegurar que el procedimiento por el que se llevará a cabo el periodo extraordinario sí cuenta con legitimidad, como mostró el hecho de que ella estuviera encabezando la sesión.

“Hay dolo y mala fe de algunas legisladoras y legisladores con esa actitud de decir que este proceso es ilegítimo, está manchado de toda irregularidad, y al contrario, muestra está de qué está usted presente aquí todos los cauces legales, constitucionales y reglamentarios para sacar los trabajos adelante y denunciar la posición facciosa y sesgada de Acción Nacional para tergiversar y engañar al pueblo de la Ciudad de México”, exclamó el legislador.

A su vez, el otrora perredista y ahora independiente Jorge Gaviño, coincidió en que la sesión para avalar el extraordinario es legal porque se apegó a las normas que rigen el Congreso, las cuales llamó a respetar, a pesar de no estar de acuerdo con las mismas, ya que, recordó, éstas fueron avaladas con votos incluso del PRI y PAN, quienes hoy no se sienten conformes.

Además, refirió que la oposición se ha rehusado a debatir la ratificación de Godoy desde el mes pasado cuando dentro de la Comisión de Justicia no expusieron su punto de vista y esto se replicó en la sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sostenida hace algunos días.

“No fue ningún diputado a defender su punto de vista a la Jucopo, uno solo; aprobamos nosotros, por unanimidad de votos, los que estuvimos ahí, ante la ausencia de los que se duelen de que haya un periodo extraordinario”, dijo.

En medio de las acusaciones entre morenistas y priistas, previamente los diputados del PAN argumentaron que no asistirían, y en un comunicado señalaron que estarán presentes en la sesión del próximo lunes en el pleno “para dar la batalla”, a fin de que no se prolongue a Ernestina Godoy en el cargo.

Fiscal rechaza plagio de tesis y acusa “artimaña”

La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que los señalamientos de Guillermo Sheridan en su texto: “La tesis de la pasante Ernestina Godoy”, son totalmente absurdos y falsos.

En una respuesta que dio en redes sociales dijo que “dichos infundios”, se dan en el marco del proceso de ratificación como fiscal en la que se encuentra inmersa, pues aseguró que buscan de forma “burda y grotesca” descalificar su imagen.

“Mi tesis fue calificada y aprobada por diversos sinodales de la Facultad de Derecho de la UNAM, con el correspondiente soporte de un asesor de tesis”, indicó.

Señaló que llama “poderosamente” la atención que a 20 años de que fue presentada y autorizada su tesis, así como a cinco años de su gestión al frente de la Fiscalía capitalina, surja “una falaz y malintencionada” versión que asegure, sin pruebas que su tesis fue plagiada.

“De ninguna manera permitiré que con mentiras y calumnias intenten ensuciar mi trayectoria académica, por lo que analizo las acciones legales a seguir, para defenderme de la difamación de la que soy objeto”, agregó.

Sostuvo que los grupos de derecha están acostumbrados a denigrar la dignidad y buen nombre de las personas, con tal de evitar intereses oscuros, “canallas y perversos”, y que están dispuestos a todo.

“Es lamentable que quienes buscan evitar mi ratificación como titular de la Fiscalía, utilicen cualquier tipo de artimaña tendenciosa e inmoral, para lograr el cometido de politizar la procuración de justicia”, concluyó.

La tesis de Godoy titulada “La participación ciudadana en la Ciudad de México, en el marco de la alternancia y la transición política”, fue dirigida por Ernesto García Becerra y, de acuerdo con Sheridan, hay información copiada y no se da crédito a las ideas expresadas.

Políticos de oposición reaccionaron al texto de Sheridan, y dijeron que es una razón más para rechazar la ratificación.

“Ya no es sólo la desatención a las víctimas o el uso faccioso de la Fiscalía para perseguir opositores, ahora también es la duda sobre su tesis y, por ende, la validez de su título y cédula profesional. De ser esto verdad, la actual Fiscal no cumple con los elementos necesarios para continuar en el cargo”, dijo Andrés Atayde, líder del PAN capitalino.

“Es una fiscal que no merece credibilidad, respeto o autoridad moral y, por ende, no sorprende o dejamos de lamentar que otra vez un alto funcionario de Morena esté involucrado en implicaciones de plagio de sus tesis de licenciatura y para ocupar cargos”, añadió Federico Döring, líder de diputados locales del PAN.