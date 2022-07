Austeridad de 4T arriesga operaciones de aerolíneas

En los últimos tres años, el presupuesto de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) disminuyó cerca de 75 por ciento, lo que ha provocado retrasos en la revalidación de licencias para pilotos aviadores, mecánicos, sobrecargos y controladores aéreos, situación que a su vez afecta la operación de las aerolíneas y contribuye al caos en el retraso y cancelación de vuelos, advierten pilotos aviadores.

La AFAC tuvo en 2019 un presupuesto para gastos de operación de 107 millones 190 mil 243 pesos, pero este año recibió 27 millones 385 mil 954 pesos.

Esta caída en el presupuesto provocó un rezago en la entrega de los documentos, porque (la agencia) no cuenta ni siquiera con recursos para imprimir los plásticos de estas nuevas licencias, dijo a La Razón el capitán piloto aviador, Guillermo Galván.

Durante año y medio se suspendió la renovación de las licencias debido a la pandemia del Covid-19, por lo que, se estima que hay un rezago de nueve mil trámites pendientes, ya que en promedio 500 pilotos acuden a renovar su documento cada mes. Esto, sin contar a los mecánicos, sobrecargos y controladores aéreos, que también deben renovar sus licencias cada tres años.

“Se convierte en una bola de nieve; entonces el primer problema es que físicamente no hay quién pueda resolver el tema de los plásticos, porque no hay dinero, y segundo no hay el personal suficiente, y tercero, el tema de la revalidación que es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo”, comentó el capitán Galván.

El primer problema es que físicamente no hay quién pueda resolver el tema de los plásticos, porque no hay dinero, y segundo no hay el personal suficiente, y tercero, el tema de la revalidación que es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo

Guillermo Galván

Capitán piloto aviador

“En efecto, hay muchos problemas; por ejemplo, en la administración anterior tu revalidabas tus licencias en cuestión de horas, ni siquiera días, horas, tú llegabas metías tus papeles y a las horas pues ya tenías tu revalidación. Literal te ibas a comer regresabas y ya estaba lista, a lo máximo al otro día te la entregaban, pero ahora es un caos, tú puedes meter el trámite con anticipación de 30 días al vencimiento, pero esto se ha alargado mucho”, reveló un piloto, quien pidió conservar su anonimato.

Otro trabajador del aire aseveró: “Yo realicé mi trámite más de un mes antes de que se venciera mi licencia, pero desde hace ocho días no puedo volar, debido a que no me han entregado mi nuevo documento y el anterior se encuentra vencido, así no puedo realizar mi trabajo”.

El entrevistado tenía vencida su licencia desde el pasado 25 de junio y obtuvo la revalidación apenas el martes pasado.

Los pilotos consultados mencionaron que la falta de recursos se observa incluso en los despachos de administración aérea, pues no hay papelería para presentar los machotes de planes de vuelo y los propios pilotos deben pagar de su bolsillo esos formatos.