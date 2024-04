Autoridades trabajan en red subterránea de agua para evitar explosión en alcaldía Benito Juárez: AMLO

Tras descartar un intento de sabotaje en las redes de suministro de agua potable en la alcaldía Benito Juárez, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este jueves que se trabaja en la limpieza de combustible de esa área para evitar una explosión.

“Se está haciendo la investigación. Lo primero en estos casos es la protección a la población civil, el que no vaya a presentarse una explosión por el que haya hidrocarburos en el drenaje o en estos pozos. Lo primero es cuidar que no sea un asunto trágico de más gravedad”, afirmó AMLO.

Informó que a partir de las primeras investigaciones por parte del gobierno de la Ciudad de México, se pudo establecer el pozo donde hay presencia de sustancias químicas, e incluso se lleva a cabo la revisión de un ducto de Petróleos Mexicanos que pasa a 500 metros de ahí.

“Se están revisando todas las instalaciones subterráneas de Pemex. No se ha encontrado nada hasta ahora, no significa que no se descarta que pueda haber una fuga. Se está actuando de manera muy responsable para tener todos los elementos. Se está midiendo la presión del ducto, para ver si hay fuga porque ha habido temblores por esa zona que pudieron fracturar algún ducto o una toma clandestina, estamos pendientes”, declaró.

En conferencia, el titular del Poder Ejecutivo federal dijo que es probable que este jueves haya más claridad sobre lo que provoca la contaminación del pozo Alfonso 13 en dicha alcaldía, el cual ya fue intervenido por las autoridades capitalinas. Además, abundó, “se piensa en algunas empresas, que están cerca, ya se clausuraron”.

Opinó que en esta temporada de “calor electoral” se han señalado algunos puntos de vista sobre lo acontecido con el agua contaminada en la demarcación Benito Juárez, que ha provocado manifestaciones de habitantes del lugar.

-¿Descartaría sabotaje?, preguntó un reportero a López Obrador.

“Hay quienes hablan de que pudo haber la intención de tirar en el pozo combustible No se tienen elementos para confirmar eso. Se está buscando todo. No va a haber ningún problema y hoy se sabrá bien qué es lo que está sucediendo”, explicó.

El Presidente dejó en claro que el objetivo de las autoridades federales como de la Ciudad de México es resolver el problema de los vecinos y protegerlos, aun cuando reconoció que pudiera haber manipulación de alguna fuerza política porque es “tiempo de zopilotes”.

Consideró que es natural que se pretenda aprovechar la temporada de calor para utilizar este problema con fines politiqueros. “Es lamentable pero así es y esto suele pasar en todo el mundo cuando hay temporadas de calor.

“No extrañarnos de que haya manipulación porque si la hay en tiempos normales, como no va a haber ahora. Ahorita va a subir la temperatura, es como dirían en mi tierra y lo mejor es lo peor que se va a poner”, finalizó.

