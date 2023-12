Avalan comisiones del Senado dictamen sobre derechos laborales de las Fuerzas Armadas que participan en la GN

El Senado aprobó en comisiones el dictamen por el que se puntualiza que los derechos laborales de los miembros las Fuerzas Armadas que fueron incorporados a la Guardia Nacional se mantienen vigentes.

Con 24 votos a favor –incluyó el respaldo de senadores de la oposición como Damián Zepeda, Sylvana Beltrones y Laura Ballesteros–, dos en contra y una abstención –Nancy de la Sierra–, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda, avalaron el dictamen mediante el cual se interpreta el alcance del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional.

En sesión extraordinaria, participaron senadores como Emilio Álvarez Icaza, que no forma parte de las comisiones, quien reveló el desaseo en el proceso legislativo para que avanzara este dictamen, ya que lo subieron de último momento para que se votara en la comisión.

Las senadoras Claudia Ruiz Massieu y Nancy de la Sierra, que anunciaron la presentación de votos particulares, señalaron que no era necesario que se hiciera una interpretación para explicar a militares y marinos que tienen salvaguardados sus derechos, como se estableció desde la reforma constitucional de 2019.

La expriista y ahora senadora sin partido Claudia Ruiz Massieu aseveró que el decreto aprobado es una interpretación innecesaria para garantizar los derechos laborales de las Fuerzas Armadas, porque estos se encuentran protegidos por la Constitución, la legislación secundaria y el acuerdo presidencial para la formación de la Guardia Nacional.

“Es un pésimo precedente dejar esta facultad de interpretación que no existe un asidero constitucional para enmendar y parece una motivación para no dejar que sea la Corte, que tendría la facultad de interpretar la reforma de 2019”, expuso.

El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, quien también participó en la reunión, argumentó que este dictamen únicamente se limita a garantizar que prevalezcan las prestaciones sociales de aquellas personas que fueron mandadas por sus superiores a la Guardia Nacional y que son de la Marina o del Ejército.

Sin embargo, apuntó que fueron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a un supuesto acuerdo para que la Guardia Nacional siga adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional lo que ha generado suspicacias.

“Ha despertado mucha suspicacia y dudas respecto a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, en donde habla de un acuerdo entre los diferentes partidos para que la Guardia Nacional siga adscrita a la Defensa Nacional, eso es falso, no hay ninguna referencia en este acuerdo. La verdadera intención no es otra más que darle la certeza al personal que está trabajando en la Guardia Nacional y tiene una adscripción al Ejército o la Marina, pero que cuando se retiren tengan la vigencia de sus prestaciones sociales”, expuso.

El también senador panista, Damián Zepeda, se pronunció a favor de la aprobación de este dictamen para, dijo, apaciguar la inquietud de los elementos de la Guardia Nacional y “evitar una desbandada”.

“Es una muestra de nuestra parte, al menos, que nosotros no queremos lastimar a esos elementos, el mensaje va para los integrantes de la Guardia Nacional, creemos que no hace falta, pero no tenemos ninguna restricción en hacer una o 10 hojas que lo expliquen”, declaró.

Puntualizó que la aprobación de este dictamen no significa que estén respaldando la militarización: “Así como no va a haber poder humano que nos haga aprobar la militarización en el país, esto lo vamos a aprobar”, puntualizó.

El dictamen que será sometido a votación en el pleno del Senado en la sesión de este miércoles subraya que los elementos de las Fuerzas Armadas que hayan sido incorporados a la Guardia Nacional conservarán sus derechos laborales relacionados con sus rangos, antigüedad y prestaciones sociales.

