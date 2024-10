Senadores avalan en comisiones reforma energética de CFE y Pemex

Tras cuatro horas de discusión y debate, las Comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron la minuta del proyecto de reformas a diversas fracciones de los artículos 25, 26 y 27 de la Carta Magna, para plasmar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) son empresas públicas del Estado.

Con una votación de las tres comisiones por 29 votos a favor (Morena, PT y PVEM) y 10 en contra (de la oposición), los senadores avalaron también que la CFE suministre 54 por ciento de la energía eléctrica en el país , y el 46 por ciento restante podrá participar la iniciativa privada.

Asimismo, quedó establecido en las modificaciones a la Constitución que la explotación del litio quedará en manos del Estado mexicano y no se otorgarán concesiones a particulares. El dictamen será turnado a la Mesa Directiva del Senado para su aprobación en el pleno, este martes.

CFE tendrá preponderancia en el suministro de energía eléctrica. Foto: Pixabay / Sebastián Faune

Reforma energética ahuyentará a inversionistas, advierte el PRI

La senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que esta reforma energética ahuyentará a los inversionistas y generará presiones de costos para el país, ante la obligación del Estado para generar energía eléctrica.

“Quién va a venir a invertir cuando tu eres juez y parte, cuando tu planificas, operas, regulas y compites. Nadie va a venir a invertir en esas condiciones (…) El tema de la energía es una mancha variable que cambia según la época del año en que nos encontremos o que cambia también los requerimientos del sector empresarial.

“Una empresa internacional que viene a México a establecerse, lo primero que llega y pregunta es si tenemos suficiente electricidad para poder dar el servicio. No tenemos, ahorita, hoy día, no tenemos porque llegan momentos del año donde prendemos todas las plantas y, aun así, no alcanza”, afirmó.

Este lunes avanzaron en comisiones del senado las reformas ferroviaria y energética. Foto ilustrativa: Cuartoscuro / La Razón

Senadores defienden reformas con beneficios a la nación

Laura Itzel Castillo, presidenta de la comisión de Energía del Senado, detalló que estas reformas garantizan la rectoría del Estado, preservan la seguridad y la autosuficiencia energética de la nación y la provee al pueblo al menor precio posible , al tiempo que se garantiza a todas las comunidades el servicio público de internet.

Agregó que las modificaciones al párrafo quinto del artículo 25 constitucional determinarán la forma en que particulares podrán participar en las actividades de la industria eléctrica y, en ningún caso, tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado.

Cecilia Guadiana, senadora de Morena, argumentó que “es la CFE quien repara y restablece la infraestructura eléctrica sin escatimar el costo de los esfuerzos cuando ocurren desastres naturales en el país, sin que las empresas privadas tengan un rol importante en ese sentido, es un trabajo monumental que enfrenta en solitario CFE con sus propios recursos sin que los privados muevan un dedo”.

El panista Ricardo Anaya dijo que “el cambio central de esta reforma es establecer un límite a los privados en generación de electricidad, ese es el núcleo, esa es la nuez de esta reforma”.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, lamentó que esta reforma “ignora la crisis climática actual y perjudica e hipoteca la salud de las futuras generaciones”.

El dictamen agregó que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas como los minerales radiactivos y generación de energía nuclear; el servicio de internet que provea el Estado, así como la planeación y el control del sistema eléctrico nacional.

Al final de la discusión se presentó un encontronazo entre las senadoras de Morena, Laura Itzel Castillo, y del PRI, Carolina Viggiano, por discrepancias en las cifras de inversión y producción de Pemex, acusándose mutuamente de “mentirosas”.

