Avanza en el Senado reforma a la ley de amparo.

En Comisiones del Senado de la República se aprobaron modificaciones a la ley de amparo, para que, entre otras cosas, se pueda evitar que se suspenda un proyecto estratégico del gobierno federal, mientras se resuelven los amparos en su contra.

Con el apoyo de Morena, por mayoría de 24 votos las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos segunda de la Cámara Alta, aprobaron el dictamen que fue presentado por Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, defendió las reformas que se pretenden hacer desde el Poder Legislativo a la ley de amparo. Dijo que estos cambios son constitucionales y lo único que buscan es evitar que el Poder Judicial invada sus facultades legislativas.

“Es que no abuse el Poder Judicial y no invada facultades y funciones; porque no puede declarar para efectos generales, una suspensión. En el hecho de derogar prácticamente una ley con una sentencia de amparo, es invadir las facultades del Poder Legislativo. El efecto de relatividad es proteger nada más a quien se ampara y a quien demanda o denuncia la protección de la justicia federal en actos de la autoridad”, declaró Monreal Ávila.

El también coordinador de los senadores de Morena, explicó que será un debate técnico, jurídico y constitucional, el que habrá sobre estos cambios a la ley de amparo, por lo que minimizo cualquier posición política que quiera desviar la atención del proyecto que llegó a la Comisión de Justicia y Estudios Legislativos y que Ricardo Monreal espera que se pueda discutir en el pleno del Senado durante abril.

“Es que el juez no se extralimite; que proteja a quien considere debe de proteger, es decir, al quejoso; pero no por el hecho de promover una suspensión, genere un efecto erga omnes, valedero para todos, eso es la violación; y eso en la práctica deroga una norma creada por el legislador”, expuso al defender la constitucionalidad de su iniciativa ante los medios de comunicación,

La oposición no estuvo de acuerdo con el proyecto. El senador del PAN Damián Zepeda consideró la reforma a la ley de amparo como inconstitucional y dijo que llevaran la pelea a la Corte si avanza en el pleno. Advirtió que uno de los efectos mas graves de estos cambios, sería el impacto ambiental de las grandes obras de gobierno

“Cualquier tema de recursos naturales, petróleo, mina, agua, no la vas a poder parar y el daño se va a concretar. Y luego quieren dar marcha atrás a la interpretación del amparo. El amparo surgió para proteger a la persona, pero ha evolucionado”, declaró Zepeda.

Por su parte Monreal Ávila justificó los cambios que busca en la ley de amparo.

“Abusan y se exceden los jueces de sus atribuciones al otorgar suspensiones con efectos erga omnes, porque viola el principio de la relatividad y viola el amparo, y viola el propósito del amparo de proteger a los quejosos, exclusivamente, que acuden a la protección de la justicia federal”, concluyó.

La senadora Claudia Anaya Mota del PRI advirtió que la enmienda es inconstitucional y de proceder en el pleno, su bancada con el apoyo del PAN y del PRD, acudirá en acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte la presidenta de la Comisión de Justicia y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero rechazó la relevancia de las alertas que afectarían a los ciudadanos y pidió, al igual que Monreal, un análisis jurídico y constitucional más amplio a la ley de amparo con sus opositores.

“No se le está quitando en nada en mi opinión, “¿Para que quiero una sentencia de amparo cuando tengo una suspensión indefinida en términos generales?”, concluyó la también senadora por Morena.

JVR