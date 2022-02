Avizoran control de la pandemia con 87% de personas vacunadas

Virólogos en México confirmaron que hay un descenso en los contagios de Covid-19 en el país, aunque todavía es muy lento, pero advirtieron que esto no significa que la emergencia sanitaria vaya de salida, ya que se requiere 87 por ciento de vacunación en todas las edades para que la pandemia comience a controlarse.

En entrevista con La Razón, Alejandro Sánchez Flores, virólogo del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, aseguró que la pendiente va a la baja, pero de manera muy lenta, y por ello no se debe bajar la guardia “ni echar las campanas al vuelo”, ya que la pandemia aún no está controlada.

“Sí vemos una reducción en los contagios, pero no hay que echar las campanas al vuelo, ya que la pandemia no está controlada, a pesar de lo que se ha dicho en la semana. Se requiere de al menos 87 por ciento de vacunación en todas las edades para que podamos empezar a hablar de control, pero las autoridades se empeñan en no inmunizar a niños”, explicó.

De acuerdo con el consorcio, en México la variante Ómicron BA.1 y su subvariante BA.1.1 son las reinantes y ya desplazaron a Delta, que sólo tiene presencia en dos por ciento de la población, además de que el sublinaje BA.2, que causó estragos en Europa, aún no tiene presencia en el país.

“No ha habido una tasa de importación de BA.2, aparte de que tiene que convivir con las otras variantes y sublinajes, pero esto no se ha dado. Puede ser cuestión de tiempo para que suceda, pero depende de muchos factores de movilidad que no se han dado”, indicó.

Sánchez Flores aseguró que si bien se reduce la hospitalización con las vacunas, aún persiste el riesgo de mutaciones del virus con las personas que no han recibido dosis.

Rodrigo Jácome, virólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó que no estamos “ni cerca” de salir de la pandemia, ya que diariamente vemos en el país miles de nuevos contagios, lo que significa que todavía continúa en circulación, sin control, el virus.

El experto advirtió que los niños deben ser tomados en cuenta para la vacunación, ya que, si en algún momento se consideró que con los adultos se llegaría a una inmunidad de rebaño, ahora se conoce que los menores también son afectados por la enfermedad y, por ello, sólo cuando estén inmunizados se empezará a tener un manejo del virus.

“Es muy pronto para decir que la pandemia ya va de salida, aunque lo que sí es un hecho es que los casos van a la baja, pero el número de contagios que se sigue reportando aún es muy alto; por eso hay mucho virus circulando y mucha gente reinfectándose”, dijo.

El panorama para los siguientes meses es de que sigan bajando los contagios, pero depende del avance de vacunación contra el SARS-CoV-2 y el comportamiento de la gente, aunque seguirá habiendo miles de casos nuevos.

Los expertos coincidieron en que lo importante es que la gente continúe respetando las medidas sanitarias, además de que las autoridades no deben dar mensajes confusos, ya que la emergencia sanitaria todavía se encuentra activa “y muy lejos de terminar”.

La cuarta ola de contagios tuvo sus picos entre el 20 y 23 de enero; sin embargo, el avance en la vacunación y la llegada de la variante Ómicron ayudó a que el virus no fuera tan letal, lo que se tradujo en menos muertes y hospitalizaciones, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal.