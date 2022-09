Ayotzinapa: Familiares de 43 normalistas protestan nuevamente en el Monumento a la Revolución

Familiares de los normalistas de Ayotzinapa protestaron por quinta vez en esta semana en la Ciudad de México, para exigir la aparición de los 43 estudiantes , previo al octavo aniversario de su desaparición forzada.

Desde el Monumento a la Revolución los padres exigieron cumplimentar las órdenes de aprehensión que faltan, así como generar avances en el caso, ya que en ocho años no hay resultados concretos sobre el paradero de los jóvenes.

Los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero pidieron no criminalizar su protesta , y que en la semana han sido atacados por las distintas manifestaciones que se han realizado en dependencias como la Fiscalía General de la República (FGR), Embajada de Israel y Campo Militar 1 del Ejército Mexicano.

te puede interesar Otorgan suspensión provisional a Murillo Karam por caso Ayotzinapa

Los familiares de los normalistas aseveraron que seguirán levantando la voz, hasta conocer el paradero de los estudiantes, pues aseguraron que hasta que no haya evidencia científica que no están con vida, no aceptarán ninguna verdad.

Además, recordaron que fue el Gobierno Federal quien ha reconocido que hay una participación directa de funcionarios, autoridades estatales y militares, por ello se considera un crimen de Estado . “Sabemos que desde el inicio hemos tenido la razón y que las denuncias que hemos hecho son la verdad, pero queremos un mejor avance del caso”, dijo uno de los oradores

FBPT