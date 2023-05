Baja intensidad de Don Goyo, pero sigue en Fase 3

Pese a la nueva explosión que registró el volcán Popocatépetl, el Gobierno federal aseguró que la intensidad del coloso ha bajado; sin embargo, el semáforo de alerta volcánica permanece en Amarillo Fase 3.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó ayer que Don Goyo tuvo una explosión de vapor de agua y gas, con bajo contenido de ceniza, alcanzando una altura de mil metros en dirección al sureste de Puebla.

En tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el Gobierno continuará monitoreando 24 horas al coloso: “Hay una actitud del volcán no de alarma, ha bajado su intensidad, es menos también la ceniza que emite; básicamente más hacia Puebla, el resto de los estados no tienen lluvia de ceniza, y estamos pendientes día y noche, que no haya alarma, nosotros estamos velando. Se están reuniendo constantemente los vulcanólogos, especialistas, y no hay ninguna decisión de pasar a otra fase, es el semáforo Amarillo fase 3, o sea, todavía es preventivo”.

En conferencia matutina agregó que ya se revisaron las nueve rutas de evacuación para corroborar que estén en condiciones para un eventual desalojo, pero confió en que no será necesario.

“Ya se hicieron las revisiones de las vías para evacuar, que no haya ningún problema, se está trabajando en todo lo preventivo, pero que no haya alarma. Y procurar ser muy objetivo al informar para no atemorizar a la gente. Nosotros vamos a estar pendientes y cualquier cosa de inmediato vamos a informar. Pero sentimos que no va a haber problema”, subrayó el mandatario.

Aclaró que la reducción en las emisiones de ceniza mejoró las condiciones para la aeronavegación, por lo que descartó que las aerolíneas puedan utilizar como argumento esta situación para justificar sus retrasos o cancelaciones