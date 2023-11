“Bastón de mando está en manos de Claudia”

Luego de asegurar que no es hipócrita, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a sus adversarios de actuar de mala fe por señalar que aún no entrega el bastón de mando a Claudia Sheinbaum.

Calificó a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México como una mujer excepcional y con amplia preparación académica, ya que tiene doctorado por la UNAM.

“Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto, no me conocen; además, siempre actúan de mala fe, siempre cuestionan, pero yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente, siempre hacer lo que digo, lo que pienso; no tengo un doble discurso, nada de doble moral, no soy hipócrita”, dijo.

El mandatario resaltó que ahora él se ha dedicado a la conclusión y entrega de obras a los mexicanos en todo el país, aun cuando, bromeó, sus adversarios le dicen que ya está viejito.

“Ya es la que dirige el movimiento de transformación, yo estoy dedicado a terminar obras, ya me faltan 10 meses, ayer cumplí 70 años, como dicen mis adversarios ‘ya estoy chocheando’, aunque todavía estoy bateando arriba de 300”, acotó tras esbozar una sonrisa.

López Obrador se lanzó también en contra de sus adversarios que, dijo, buscan provocarlo y quieren “espectáculo”, por señalar que no hay evidencia de que haya visitado las zonas afectadas de Acapulco; sin embargo, advirtió que no permitirá que nadie lo “ningunee”.

“No puedo exponerme, no es Andrés Manuel, si se tratara de Andrés Manuel, respondería yo como cuando estaba estudiando en Tepetitán. Había algo y decía: ‘a la salida nos vemos’, pero soy el Presidente de México y tengo que cuidar la investidura presidencial; no puedo permitir que nadie me ningunee, prestarme, caer en una provocación y eso es lo que quieren”, afirmó.

Además, aseveró que además tiene que cuidar la investidura presidencial para no exponerse ante posibles provocadores que puedan mandar algunos medios de comunicación, al tiempo que rechazó la cifra de 350 muertos por Otis como se difundió hace unos días.

“Han tomado esto para estarme cuestionando. He ido muchísimas veces a Acapulco, voy a seguir visitando Acapulco, tengo un compromiso moral, como autoridad, para apoyar a la gente, siempre lo he hecho”, expuso.

Y añadió: “Lo que quieren es el espectáculo, es que, si voy porque a mí me gusta decir lo que pienso, sí voy y les digo a ustedes: ‘voy a estar en la colonia Renacimiento’ en Acapulco, me van a ir a ver muchos, o en Emiliano Zapata, porque el pueblo me quiere como yo lo quiero, pero me van a mandar a 10, 20 provocadores con la televisión”, dijo.

“¿Saben qué buscaban en el caso de Acapulco? Todavía lo estoy viendo, ¿saben qué buscaban? muchísimos muertos, porque son buitres. Lamento mucho que sea temporada de zopilotes, es falso que les preocupe el dolor del pueblo; su único Dios es el dinero y querían muchísimos muertos”, externó.

Finalmente, recordó que hoy viajará a Acapulco, la zona más afectada por el meteoro, para supervisar los trabajos de reconstrucción.