“Basura”, lo revelado por Layda Sandores, dice Ricardo Monreal; acudirá ante instancias legales

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseveró que independientemente de que el contenido que presentó en su programa la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, es “basura” y “falso” , él ejercerá su derecho ante instancias legales por las violaciones a la Constitución y a la ley .

A través de un mensaje que distribuyó en sus redes sociales, Monreal Ávila insistió en que, desde que decidió participar como aspirante a suceder en el cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador, se multiplicaron los ataques en su contra, tanto externos como internos, “promovidos, patrocinados y tolerados desde las oficinas de la aspirante y los aspirantes al mismo cargo; algo lamentable” .

Dijo que, por ello, no se pueden tolerar ni aplaudir las ilegalidades, como las difundidas en el programa del “Martes del Jaguar”.

No se puede aplaudir, consentir o abrazar lo ilegal, tampoco se puede tolerar que la Constitución se viole una y otra vez y se felicite a quien la viole. Por eso, independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas, ilegales, de las conversaciones privadas, es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnere la ley a capricho del gobernante y no suceda nada; no hay ninguna consecuencia, sigue todo igual y se le aplaude.