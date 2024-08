Beatriz Gutiérrez Müller presenta el libro “Feminismo silencioso" desde el Zócalo de la CDMX

Beatriz Gütiérrez Müller, historiadora, escritora y periodista esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó la tarde de hoy su nuevo libro "Feminismo Silencioso", en el Zócalo de la Ciudad de México.

Acompañada del presidente Andrés Manuel López Obrador; de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum; de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y panelistas, Müller comenzó la presentación.

En el lugar se dieron cita varios simpatizantes de AMLO, quienes la recibieron al grito de "es un honor estar con Bety hoy".

#VIDEO | @BeatrizGMuller presenta "Feminismo silencioso" en el Zócalo capitalino. Un evento literario que promueve la reflexión y el diálogo sobre la igualdad de género pic.twitter.com/F4GqRMSNL2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 14, 2024

Pedro Miguel, el primer panelista invitado a la presentación, recordó cómo Müller enfrentó críticas, teniendo un rol destacado en el quiebre de la figura de una primera dama como México la conocia.

Delfina Gómez agradeció a Beatriz Müller por invitarla a la presentación y puntualizó que la autora hace reflexionar desde el primer párrafo sobre la responsabilidad de nuestras decisiones. Aseguró que no perdió la autenticidad "es una de nosotras".

Beatriz Müller expresó que se retirará del ojo público de forma tranquila, así como de la esfera política.

“Como yo no pedí estar en la esfera pública, me voy a retirar de igual modo, sobre todo política, no es lo mío. Y aunque fuí pública, o soy pública, por razones ajenas a mi voluntad, me retiraré silenciosamente para vivir con la prudencia que me caracteriza lo que me resta de mi vida”, expresó.

#VIDEO | La @BeatrizGMuller compartirá su visión en "Feminismo silencioso", presenta su libro en el emblemático Zócalo de la Ciudad de México, impulsa el debate y la conciencia sobre la equidad de género pic.twitter.com/9ZUVEOWmLy — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 14, 2024

Ve aquí la presentación del libro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT