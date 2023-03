Beatriz Gutiérrez externa apoyo a mujeres de la política; "no violencia", señala

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció porque no haya más violencia, particularmente hacia las mujeres de la política o vinculadas a ella.

Luego de que en la movilización del sábado pasado, en el Zócalo capitalino, un grupo de participantes quemó una figura con el rostro de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la también historiadora expresó su apoyo a todas las mujeres políticas o cercanas a esta actividad pública que son objeto de agresiones.

Sin hacer mención directa a la ministra Norma Piña, Gutiérrez Müller manifestó su solidaridad con aquellas a quienes han vejado en sus personas o imagen y señaló que la libertad, no el libertinaje, es clave para vivir en un país plural y democrático.

“No convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro. Mi apoyo a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de esta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos. Lo he padecido tanto, ¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel. No violencia. Más amor urgentemente”, publicó en sus redes sociales.

