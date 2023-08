Beatriz Paredes no puede ser presionada por nadie, asegura Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez rechazó tener información sobre una declinación de Beatriz Paredes, pero aseguró que en el caso de una política “chingona” como ella la decisión que tome no puede ser “presionada por nadie”.

Entrevistada durante la plenaria de los senadores del PAN, la senadora del blanquiazul puntualizó que no le gusta que a las mujeres las presionen, ni a ella ni a Paredes.

No descartó que se reúna con la senadora del PRI, sin embargo, dijo que todavía no está confirmado: “A ver, las mujeres hacemos política de una manera distinta y eso creo que es el momento de poner el toque. No me gusta ni la presión hacia mí ni a otra mujer”, manifestó.

De cara al anuncio que se hará en el PRI, Gálvez dijo que cualquiera que sea el pronunciamiento de Beatriz Paredes tiene la confianza en que no se dejará presionar.

“Que la decisión no la puede tomar presionada por nadie, o sea, no hay manera. Además, es una mujer que no se deja presionar. Eso me encanta, es una chingona, es una mujer echada para adelante, es una política de la A a la Z y estoy segura de que eso de que la presionen no es algo que le va a funcionar.

“La decisión que ella tome la va a tomar de una manera totalmente personal y yo simplemente decirle que le tengo todo el reconocimiento y todo el respeto a ella, y mi amistad y mi cariño estará siempre; o sea, porque nos llevamos muy bien, ¿sabes? En el Senado nos llevamos muy bien, nunca hemos tenido una agresión, ni una de las dos; ella me súper apoyó cuando fui comisionada de los pueblos indígenas, no tengo más que agradecimiento para Beatriz en la vida”, expresó.

Dijo que por ello debe avanzar la organización del proceso que se realizará el domingo próximo, convocado por el Frente Amplio por México, porque advirtió que desde Morena, la presidencia y los gobernadores de la Cuarta Transformación insistirán en desestabilizar la elección.

“Lo van a hacer, lo van a intentar como ellos, como allá sí hay dedazo, allá todos sabemos ya quién es la candidata, pues quieren manchar el de enfrente. El Presidente está más preocupado por nosotros, para no se hable de lo que está pasando en su encuesta y vaya que tienen problemas graves y delicados allá, pero él prefiere hablar de nosotros. Entonces, sí va a haber intento de deslegitimar el proceso de nosotros, pero yo por eso sí quiero la elección; yo lo que le acabo de decir al presidente Marko Cortés es que vayamos el domingo a la elección”, dijo.

Comentó que por ello también le planteó al dirigente nacional del PAN su preocupación porque la gente no sabe dónde se van a instalar las casillas para la votación y todavía prevalece la desorganización en ese sentido.