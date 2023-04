Benito Juárez. Cuestionan en redes matrimonio infantil con Margarita Maza, ¿abuso o tradición?

Desde marzo del año 2019, el matrimonio infantil está prohibido en México, luego de años de lucha en las que las comunidades llevaban a cabo estos enlaces, justificados bajo los términos de usos y costumbres. Niños y niñas no tienen la capacidad de consentir y, en muchas ocasiones, oponerse a estos matrimonios forzados.

Niños y niñas no tendrían que estar siendo víctimas de matrimonios infantiles, deberían estar jugando, estudiando, disfrutando de las facultades a las que, como individuos, tienen derecho desde su nacimiento. Sin embargo, aún con la prohibición, estos casos siguen presentándose en comunidades en donde durante años se perpetuó la autoridad patriarcal por encima de los menores.

Un caso recientemente expuesto en redes sociales fue el del matrimonio del expresidente Benito Juárez con Margarita Maza, con quien se casó teniendo él 37 años de edad y ella 17. Lo sorprendente, aún con lo que se ha avanzado en el estudio de este tipo de casos, de manera sociológica, es que se siga justificando un accionar que a todas luces no era nada correcta.

Benito Juárez se casó a los 37 años con Margarita Maza, quien tenía 17. Especial

'¿Benito Juárez se casó a los 37 con una niña de 17 años o me lo contaron mal?'

A través de su cuenta de redes sociales, Alhely Fallah, mejor conocida como Lylo Fa, una influencer famosa por sus contenidos en Tiktok y esposa del medallista olímpico Rommel Pacheco, cuestionó sobre el matrimonio del expresidente de México, Benito Juárez, con Margarita Maza, una menor de edad.

'Corríjanme con algo: ¿Benito Juárez se casó a los 37 con una niña de 17 años? ¿O me lo contaron mal?', cuestionó Lylo en su cuenta oficial de Facebook. En la página del Gobierno de México, se indica que el 31 de julio de 1843, "Benito Juárez, de 37 años, y Margarita Maza, de 17, se casaron en la iglesia de San Felipe Neri, en Oaxaca".

Margarita Maza tuvo 12 hijos con el entonces mandatario de México y era definida como una mujer que "a pesar de no estar de acuerdo en muchas de las ideas que defendía su marido, siempre le mostró su apoyo". Margarita creció en el seno de una familia con amplias posibilidades económicas y educación, lo cual no era tampoco una causal para revictimizarla por asegurar que con todo y la educación, no supo decir que no a un matrimonio en donde ella era menor de edad.

'Así era antes'

Los comentarios que recibió el posteo de Lylo abren el debate entre si el matrimonio con menores de edad, en ese entonces, era un abuso o una tradición, tomando en cuenta que muchos de los padres de esas épocas -incluso se sigue aplicando en México en comunidades relegadas, aún con la prohibición- vendían a sus hijas a hombres mucho mayores para obligarlas a casarse, y más si se trataba de familias de escasos recursos, con necesidades qué satisfacer, sin ser este un justificante en absoluto.

"Antiguamente, a las niñas desde los 12 años, si no es que menos, su familia la podía vender por ganados, tierras, etc."; "Mi abuela de 15 y mi abuelo de 25 también fueron muy felices hasta que mi abuelita falleció"; "También mi abuelita se casó de 14 y mi abuelito de 28 años. Sí era común. y se casaban por la iglesia y el padre les preguntaba si ambos estaban de acuerdo, eso cuenta mi abuelita"; "Así se estilaba en ese tiempo y 17 años ya no se es niña" fueron algunos de los comentarios que justificaron el matrimonio sin catalogarlo en ningún momento como un abuso o un matrimonio forzado.

Por otro lado, hubo quienes fueron más analíticos a la hora de comentar indicando que "las que justifican que 'eran otros tiempos' pues sí lo eran, pero eso no quita lo desagradable de la acción"; "Así como era muy común casarse con una menor de edad, el maltrato y la violencia también lo era"; "La facultad para la toma de decisiones madura a los 25 años, legalmente, biológicamente o lo que quieras argumentar, no lo vuelve una decisión verdaderamente consciente".

Margarita Maza, quien tenía 17 años al casarse con Benito Juárez. Especial

Castigos por matrimonio forzado en México

El Código Penal indica que los castigos por matrimonios forzados entre menores de edad con un adulto, así como la venta o trueque de menores, van de los ocho a los 15 años de cárcel y se contemplan multas de mil a dos mil 500 días, lo que equivale a nueve mil y hasta casi 23 mil dólares basado en el salario mínimo de la Ciudad de México.

El que se maneje como tradición no quita que se vulnerara el derecho de las niñas a decidir, tomando en cuenta que bajo el sistema patriarcal se desarrollaban esas "costumbres" como algo normalizado en el contexto social no sólo en comunidades indígenas, sino también en altas esferas.

Habrá que cuestionarse, entonces, la forma en la que abordamos esos temas en estas épocas, en las que por ningún motivo debería justificarse una mala acción bajo el "así era antes" y mucho menos, los matrimonios que involucren a menores de edad.