Bertha Alcalde declinó a favor de Lenia Batres como ministra de la Corte: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Bertha Alcalde declinó a favor de Lenia Batres para que se convirtiera en ministra de la Suprema Corte, al reconocer que en las últimas votaciones en el Senado tuvo el mayor respaldo; esto, dijo, “fue muy buena actitud” de principios y valores.

MÁS INFORMACIÓN AMLO designa a Lenia Batres para la Corte; oposición le exige imparcialidad

¿Ella declinó?, preguntó la prensa. “Sí, estábamos los tres (en su oficina de Palacio Nacional). Dije ‘¿a ver qué hacemos?’, y ella de manera muy consecuente dijo: ‘No presidente’, explicó lo de los votos, que en las últimas elecciones había obtenido Lenia más votos, pero fue una muy buena actitud”, reconoció.

#ConferenciaPresidente desde Campeche, Campeche | Viernes 15 de diciembre de 2023. https://t.co/qgUTJZEXu8 — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 15, 2023

En Campeche donde se realizó la conferencia de prensa mañanera, AMLO pidió a Alcalde Luján esperar un tiempo para resolver en dónde le podrá ayudar en otras tareas dentro de su gobierno, el cual está a poco más de nueve meses de concluir, en septiembre de 2024.

“Les dije a las dos, ayúdenme, cómo le hacemos, estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo. Claro que yo espero que les vamos a ganar y vamos a bajar los sueldos, pero son 15 años y ahí están las dos. ‘A ver ¿quién habla primero?’, les dije, y Bertha me dijo:

“’Presidente, yo gané la primera votación pero después Lenia ganó las últimas dos, sacó más votos que yo, y yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea’. No lo hice pero tenía ganas de pararme a abrazarla, o sea un acto de dignidad, de principios, excepcional, extraordinario, porque hay quienes por un cargo menor se desgreñan, se rasguñan, no, y por eso fue Lenia la propuesta”.

AMLO aseguró que así como Alcalde Luján hay millones de mujeres en nuestro país que luchan por ideales, principios, que no están pensando en los cargos y que le tienen amor al pueblo.

“Importante el tiempo que estamos viviendo, ya no es el tiempo de antes, sin ninguna condición, no es sí, yo declino, pero (..) Yo fui el que le dije, ‘vamos a ver cómo me ayudas en otras cosas porque te necesito, te necesitamos’”, agregó el mandatario federal.

Recordó que el jueves después de la conferencia mañanera llamó a Lenia y Bertha para decidir quién iría a la Corte para sustituir a Arturo Zaldívar, aunque, admitió, que las cuatro mujeres que participaron en las ternas enviadas al Senado, “son de primera, muy buenas, honestas, profesionales, con vocación de justica”.

Es decir, subrayó, “independientes, incapaces de recibir una consigna o una línea de nadie. Primero, yo no lo haría y ellas no lo aceptarían que yo les dijera vota así, tratándose de una injusticia o proteger un acto de corrupción. No, estamos hablando de mujeres íntegras y honestas”.

Relató el encuentro en su oficina donde les pidió que lo ayudaran a decidir en la designación para ministra, y “para que vean lo importante de las convicciones, y eso es una lección para todos, no hay que tener tanto apego ni al poder ni al dinero, y se lucha por ideales, por principios y la felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, títulos, cargos o fama.

