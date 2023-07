Inoperancia del Inai ha traído serias consecuencias, advierte Blanca Lilia Ibarra; Instituto es incómodo para el poder, afirma

La comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena, señaló que la falta de comisionados en el quórum del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha provocado serias consecuencias al pleno de este organismo, y que debido a esta situación "los ciudadanos en general no han podido tener solución a problemas que más tarde se vuelven de un colectivo".

La falta de tres comisionados en el Pleno del Inai ha provocado que la máxima instancia colegiada del organismo garante nacional haya superado los 100 días sin sesionar y, por ende, haya acumulado más de siete mil medios de impugnación sin resolución, explicó la Comisionada Presidenta del este Instituto a los emprendedores queretanos.

Señaló que otras consecuencias de la falta de sesiones del Pleno son que no puede atender las quejas contra las resoluciones de institutos locales o la falta de resolución de éstos, tampoco puede atraer asuntos locales de trascendencia nacional, resolver denuncias de incumplimiento a obligaciones de transparencia, ni promover acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.

Falta de sesiones afecta al T-MEC

Ibarra Cadena indicó que, a nivel internacional, la falta de sesiones en el Pleno del Inai, en el caso del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá, afecta la función del organismo garante nacional como tercero certificador en el Sistema de Reglas de Privacidad Transfronterizas (CBPR), ya que no puede emitir normas al respecto.

Mencionó que el derecho a la información también ayuda al sector privado a mejorar sus estrategias de inversión, ya que permite determinar la viabilidad de éstas, porque se puede conocer previamente la infraestructura, apoyos fiscales y los planes gubernamentales.

"Sin instituciones como el Inai, obviamente no hay certeza jurídica y la confianza de los inversionistas se esfuma, se va, por los altos índices de incertidumbre (…) en el Inai tenemos la firme convicción de que no podemos dejar pasar este momento de coyuntura, porque no solamente como mexicanas y mexicanos que somos, debemos defender a las instituciones del Estado mexicano, más aún si éstas a su vez defienden derechos humanos”, remarcó la Comisionada Presidenta del INAI.

Asimismo, dijo a los industriales queretanos que, hasta el momento, la única forma posible de que se resuelvan los recursos de revisión que están pendientes es que las personas interesadas interpongan juicios de amparo, para que las personas juzgadoras obliguen al Pleno del INAI a resolver cada caso en particular, con sólo sus cuatro integrantes.

Inai incómodo para el poder



Por otra parte, la comisionada presidenta afirmó que el Inai resulta “incómodo ante el poder porque, cada vez más, se posiciona como un medio de defensa ciudadano ante los abusos y arbitrariedades de algunas instituciones públicas reticentes a entregar información”.

Remarcó que también es un pilar del sistema de pesos y contrapesos porque vigila al poder, defiende a la ciudadanía de abusos y arbitrariedades, puede presentar medios de impugnación constitucional, para revertir acciones que contravengan los derechos que tutela y porque actúa con autonomía, imparcialidad y criterios técnicos.

